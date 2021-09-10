حاكم الشارقة لمنتخب أصحاب الهمم: العطاء والبذل يأتيان منكم.. ما نحن إلا وسيلة

المصدر: الشارقة ■ وام

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أهمية الأخلاق الحميدة لكل مجتمع الرياضيين، من مشجعين ولاعبين وإداريين، حيث إن الرياضة عطاء وبذل، وتنافس شريف، وسلوك طيب، وتحلٍّ بالاحترام والمسؤولية، داعياً سموه الناشئين من اللاعبين إلى الاقتداء بالسلوك الحميد حتى ينشأوا عليه.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، صباح أمس، في نادي الثقة للمعاقين، بعثة منتخب الإمارات المشارك في دورة الألعاب البارالمبية، التي أقيمت في العاصمة اليابانية طوكيو، يتقدمهم اللاعب عبدالله العرياني، الذي أحرز ميدالية ذهبية بالرماية في مسابقة 50م سكتون، واللاعب محمد القايد، الذي فاز بميداليتين، الأولى فضية في سباق 800 متر والثانية برونزية في سباق 100 متر.

وبارك صاحب السمو حاكم الشارقة الإنجازات الرياضية لبعثة منتخب الدولة، متمنياً سموه لهم التوفيق في مقبل المشاركات المحلية والدولية، ولكل فرق الدولة الرياضية في مختلف الألعاب.

وأشار سموه إلى أهمية المشاركات الخارجية للبعثات الرياضية، الفردية والجماعية، حيث إنها تعني أن يرفرف علم الدولة بين كل الدول المشاركة، وذلك فخرٌ للدولة ورمزٌ لمشاركتها في هذه الأنشطة العالمية.

وقال سموه: «هذا الإنجاز يدفعنا إلى مزيد من العطاء، سواء كان على مستوى الأندية أو الأنشطة، ونحن في الدولة نتطلع دائماً إلى من يرفع علم هذه الدولة عالياً».

ووجّه سموه رسالة إلى اللاعبين قائلاً: «العطاء والبذل يأتيان منكم، وما نحن إلا وسيلة، وطريق، وإمداد وعون، لكن العطاء منكم، وأنتم ببذلكم تكسبون الرهان في مشاركاتكم».

واختتم صاحب السمو حاكم الشارقة حديثه بتوجيه عدد من النصائح إلى المجتمع الرياضي بشكل عام، داعياً إياه إلى أن يتحلى بالسلوك القويم، لأن الرياضة تهذيبٌ ومشاركة، كما دعا إدارات الأندية إلى التعامل مع كل من يخرج عن السلوك الرياضي، سواء كان مشجعاً أو لاعباً، حتى تترّسخ القيم الفاضلة لدى صغار اللاعبين.

من جهتهم، تقدم أعضاء المنتخب بالشكر والامتنان والعرفان لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لحرصه على استقبالهم وتكريمهم، معاهدين الله والوطن وقيادته الحكيمة على العمل بجد واجتهاد، ورفع راية الوطن في كل المحافل الرياضية التي سيشاركون فيها، مثمنين الاهتمام الكبير بهم، ما دفعهم إلى بذل كل الجهود لتحقيق هذا الإنجاز وردّ الجميل للوطن وقيادته الحكيمة.

حضر الاستقبال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال الحزامي، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لرياضة المعاقين، محمد فاضل الهاملي، ونائب رئيس اتحاد الإمارات لرياضة المعاقين رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية رئيس نادي الثقة للمعاقين، الدكتور طارق سلطان بن خادم، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ونادي الثقة للمعاقين.

إنجاز منتخب أصحاب الهمم في «بارالمبية طوكيو»

• عبدالله العرياني:

ذهبية الرماية في مسابقة «50م سكتون».

• محمد القايد:

فضية سباق

800 متر وبرونزية

100 متر.

سلطان القاسمي:

• «هذا الإنجاز يدفعنا إلى مزيد من العطاء».

• «نتطلع دائماً إلى من يرفع علم الدولة عالياً».

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