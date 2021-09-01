مباراة الإمارات ولبنان مشفّرة على قناة أبوظبي الرياضية

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

أعلنت قناة أبوظبي الرياضية تفاصيل لكيفية مشاهدة الجمهور داخل الدولة مباريات تصفيات كأس العالم 2022، بعدما حصلت القناة على حق بث البطولات الآسيوية حتى 2024، مشيرة إلى أن مباريات المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم 2022 ستكون مشفرة، والتي يبدأ «الأبيض» مشواره فيها بمواجهة لبنان غداً.

وذكرت قناة أبوظبي الرياضية على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنه سيتمكن جمهور كرة القدم في الإمارات من متابعة مباريات البطولات الآسيوية، والاشتراك في قناتي أبوظبي الرياضية «آسيا 1» و«آسيا 2»، مقابل 15 درهماً، أو بقيمة 40 درهماً شهرياً في حالة الرغبة في الاشتراك في المحتوى الترفيهي المتكامل للتطبيق.

وأضافت: «اعتباراً من الخميس 2 سبتمبر، سيتمكن جمهور كرة القدم في الإمارات من متابعة مباريات البطولات الآسيوية، والاشتراك في قناتي أبوظبي الرياضية (آسيا 1) و(آسيا 2)، مقابل 15 درهماً إماراتياً شهرياً، عبر تطبيق ستار بلاي أرابيا».

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