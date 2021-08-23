138 فارساً وفارسة يشاركون في «قفز الحواجز بالشارقة»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

نظم نادي الشارقة للفروسية والسباق المنافسات الصيفية التدريبية الرابعة لقفز الحواجز في ميدان الصالة المغطاة بالنادي، وشهدت المنافسات مشاركة كبيرة من فرسان مدرسة التدريب بنادي الشارقة للفروسية والسباق، ونادي دبي للبولو والفروسية ونادي عجمان للفروسية وإسطبلات الصافنات ونادي مندرة للفروسية ونادي جبل علي للفروسية، ونادي فروسية ونادي أبوظبي للفروسية، ونادي الفروسية بالمدينة المستدامة في دبي، والعديد من الأندية والإسطبلات في الدولة.

وبلغ عدد الفرسان المشاركين في البطولة بأشواطها الخمسة 138 فارساً وفارسة من مختلف الفئات.

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