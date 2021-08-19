«الشارقة الرياضي» يُطلق برنامج «مدرب المستقبل» لتأهيل المدربين المواطنين

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أطلق مجلس الشارقة الرياضي برنامج «مدرب المستقبل» الدبلوم المهني في التدريب الرياضي وعلوم الحركة، ويتضمن 175 ساعة دراسية في خمسة محاور رئيسة، ويستهدف مدربي كرة القدم والألعاب الجماعية والفردية ولاعبي الأندية السابقين والحاليين المواطنين في الإمارة الباسمة، ويحصل المشارك على شهادة دبلوم مهني في «التدريب الرياضي وعلوم الحركة» ضمن خطط المجلس لتأهيل وتدريب الكوادر الشابة من المواطنين للعمل في المجال الرياضي، وإعداد مدربين محترفين يسهمون في بناء المستقبل الرياضي بأندية الإمارة، ونشر ثقافة ممارسة مهنة التدريب الرياضي في المجتمع الإماراتي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده المجلس أمس بقاعة كنوز بنادي سيدات الشارقة، بحضور رئيس المجلس عيسى هلال الحزامي، وأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الاندية ومديري الإدارات وعدد من رؤساء الاقسام، وموظفي المجلس، وممثلي وسائل الإعلام.

وأكد عيسى هلال: «يمثل هذا البرنامج أهمية كبيرة وقيمة لما له من رؤية في إعداد مدربين محترفين يسهمون في بناء المستقبل الرياضي بأندية الإمارة، حيث نهدف دائماً إلى التطوير المستمر والتأهيل المميز للكوادر المختلفة، سواءً الإدارية أو التدريبية، للبرنامج الحالي الذي يجمع اللاعبين السابقين مع اللاعبين الحاليين الذين يرغبون في الالتحاق، ولديهم الرغبة بالعمل في مجال التدريب الرياضي».

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