16978 ساعة إشغال بملاعب عالم دبي للرياضة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كشف مجلس دبي الرياضي عن مواصلة استقطاب النسخة الـ11 من «عالم دبي للرياضة» آلاف الرياضيين والزوار والإعلاميين من مختلف أرجاء العالم، الذين يستفيدون من الأنشطة المتعددة والمتميزة لممارسة الرياضة داخل القاعات المكيفة طوال فترة الصيف. وقال المجلس في بيان أمس: «شارك أكثر من 95 ألف شخص في الفعاليات الرياضية التي تقام في هذا الحدث الرياضي الصيفي الممتع الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي ومركز دبي التجاري العالمي ويستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل، ويضم 23 ملعباً لإقامة أنشطة ضمن ثماني ألعاب رياضية هي: كرة القدم وكرة السلة والكريكت والريشة الطائرة والتنس والكرة الطائرة والبادل تنس وكرة الطاولة». وأوضح: «وصل عدد الساعات التي شغلها المشاركون في الأنشطة التي أقيمت على جميع ملاعب عالم دبي للرياضة منذ بداية عطلة الصيف إلى 16978 ساعة، حيث تحظى الفعاليات بإقبال كبير من الرياضيين من مختلف الأعمار والجنسيات، الذين يتوافدون يومياً للاستمتاع بكل الأنشطة من الساعة الثامنة صباحاً حتى منتصف الليل وفق الإجراءات الاحترازية التي نصت عليها التوجيهات الصادرة من حكومة دبي ومجلس دبي الرياضي، لضمان استيعاب عشّاق الرياضة والرياضيين المحترفين في كل ملعب بأمان تام».

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