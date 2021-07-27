السباح يوسف المطروشي يودع أولمبياد طوكيو

المصدر: أحمد جمال الدين - طوكيو

ودّع سباح المنتخب الوطني، يوسف المطروشي، اليوم، منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الـ32 التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو، خلال الفترة من 23 يوليو إلى الثامن من أغسطس، بمشاركة 11 ألفاً و839 رياضياً، يتنافسون في 33 رياضة، بواقع 339 مسابقة في 48 منشأة رياضية. وشارك المطروشي في الجولة الثالثة لسباق 100 متر سباحة حرة، وسجل زمناً قدره 51:50 ثانية، ضمن الفئة التي تضمنت تسع جولات، بإجمالي 70 سبّاحاً، ليخرج المطروشي من دور التصفيات، حيث صعد أفضل 16 سبّاحاً إلى الدور نصف النهائي، على أن يلعب أصحاب أفضل ثمانية أزمنة بالدور النهائي الذي يقام اليوم.

ويمثل الإمارات في أولمبياد طوكيو خمسة لاعبين في أربع رياضات، هم: سيف بن فطيس، رامي منتخبنا الوطني الذي حل في المركز الـ24 بمسابقة الإسكيت برصيد 117 نقطة، وفيكتور سكرتوف، لاعب الجودو، الذي غادر من دور الـ32 لوزن تحت 73 كغ، ويوسف المطروشي بسباحة 100 متر حرة، فيما يلاقي لاعبنا بوزن تحت 100 كغ إيفان رومانكو، بعد غد، نظيره الكندي شادي النحاس ضمن منافسات دور الـ32 بالجودو، على أن يختتم عداء المنتخب محمد حسن النوبي مشاركة الإمارات بالمحفل الأولمبي في الـ31 من الشهر الجاري بسباق 100 متر.

وأكد المطروشي، في تصريحات صحافية، على أن مسيرته في رياضة السباحة لاتزال متواصلة لتحقيق المزيد، والسعي نحو حصد الميداليات والإنجازات باسم الوطن في المستقبل، لاسيما أنه أكمل عامه الـ18 أخيراً، ما يفتح المجال أمامه للتطور والصقل، وتحطيم الأرقام الشخصية والمحلية. وأشار إلى أنه يطمح إلى المشاركة بأولمبياد باريس المقبلة عام 2024، والنسخة التي تليها في لوس أنجلوس عام 2028، وهو الأمر الذي سيعمل على الإعداد له من الآن، وأن يحقق الاستفادة من التجربة الأولمبية الأولى.

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