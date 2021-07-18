400 مشارك في سباق «جري الزاهية»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

شهد سباق «جري الزاهية» الذي جرى في مركز الزاهية التجاري بالشارقة، من خلال التعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، مشاركة ما لا يقل عن 400 من مختلف الفئات العمرية ومن كلا الجنسين، بجانب المشاركات الافتراضية. وذكر مجلس الشارقة من خلال بيان صحافي على حسابه في «إنستغرام» فوز محمد بوصيب بسباق أربعة كلم، عن فئة الإماراتيين. وفي فئة الإماراتيات فازت شوق البلوشي بالمركز الأول، بينما عاد لقب الفئة المفتوحة للرجال إلى محمد عثمان، وفوز سعيدة ميلا بالفئة المفتوحة للسيدات. وحل أولاً في سباق 8 كلم للإماراتيين سالم الهاشمي، ونورة الزرعوني عن فئة الإماراتيات، بينما عاد لقب الفئة المفتوحة لأنور القوز، ومارينا شتيل للسيدات.

وشهد السباق وقام بتتويج الفائزين كل من عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعبداللطيف الفردان عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الألعاب الجماعية، وسعيد علي العاجل أمين عام اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، وياسر عمر الدوخي مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية، وبحضور محمد علي بن حماد مدير إدارة الاتصال الحكومي.

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