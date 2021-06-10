إغلاق منشأة رياضية في دبي لعدم الالتزام

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أغلق مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع «اقتصادية دبي» إحدى المنشآت الرياضية في الإمارة لمدة شهر؛ لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتمدة للوقاية من فيروس «كوفيد-19».

وقال بيان صادر عن مجلس دبي الرياضي إن «فريق مأموري الضبط التابع لمجلس دبي الرياضي بالتعاون مع (اقتصادية دبي) قام خلال الزيارة التفتيشية بإلغاء تنظيم فعالية رياضية للجهة ذاتها لمخالفتها الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات المعتمدة، ومن أبرزها عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، بما يخالف القرارات والتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية للحفاظ على الصحة والسلامة والوقاية من انتشار الأمراض السارية».

ويواصل فريق عمل مأموري الضبط بمجلس دبي الرياضي تنفيذ عمليات التفتيش والمراقبة بالتنسيق مع «اقتصادية دبي» لضمان التطبيق الدقيق والمستمر للإجراءات الاحترازية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news