الإمارات تتطلع إلى العضوية الدائمة في «دولي التزلج»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يشارك اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية في مؤتمر الاتحاد الدولي للتزلج، الذي يقام الجمعة عن بُعد، بمشاركة 135 عضواً دائماً من الدول الأعضاء، وذلك بهدف الحصول على عضوية الزمالة للعام الجاري، والعضوية الدائمة اعتباراً من العام المقبل.

وأعدّ الاتحاد ملفاً متكاملاً يغطي جاهزية الإمارات لأن تكون عضواً دائماً في الاتحاد الدولي، لما تتمتع به الدولة من منشآت رياضية حديثة ولاعبين محترفين في رياضة التزلج، إضافة الى ما حققته الرياضات الشتوية من إنجازات رياضية في السنوات الماضية. وتتيح العضوية الدائمة المشاركة في البطولات العالمية، بجانب أمور أخرى متعلقة بتراخيص اللاعبين.

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