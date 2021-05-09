«الهيئة» تطلق برامج لاستكشاف المواهب الرياضية في عمر مبكر

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكّد وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة رئيس الهيئة العامة للرياضة، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، أن الهيئة ستعمل مع الجهات المعنية في الفترة المقبلة على إطلاق برامج لاستكشاف المواهب الرياضية في عمر مبكر، على أن يترافق هذا بعملية تطوير وتجديد المرافق الرياضية لإنشاء بيئة مناسبة تتيح لهذه المواهب سُبل التقدم المدروس على سلم النجاح.

وأشار إلى أهمية الشراكة بين الهيئة العامة للرياضة والجهات المنضوية تحت عضوية المجلس التنسيقي للرياضة، الذي يضم: وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، ووزارة الثقافة والشباب، لوضع خطط للوصول إلى الأهداف المرجوة، وإلى ضرورة الاستفادة من التجارب السابقة، حتى يتم استثمار الوقت بشكل صحيح.

جاء ذلك، خلال لقاء الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، عن بُعد، بمجموعة من الأبطال الرياضيين الشباب أصحاب الإنجازات في مختلف الألعاب الرياضية.

واستمع الدكتور الفلاسي من أصحاب الإنجازات إلى أهم التحديات التي تواجههم، والجوانب التي يمكن العمل على تحسينها، من أجل تمكينهم من مواصلة حصد البطولات. وأكّد أن «مرحلة جديدة قد بدأت على مستوى العمل الرياضي في الدولة، وهي تأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة في الدولة، من أجل تحقيق نقلة نوعية على صعيد المنظومة الرياضية عنوانها الشراكة الفاعلة مع جميع الأطراف المعنية، منها الأبطال الشباب».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news