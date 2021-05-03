المهيري يحرز لقب «الإمارات لونجين» لقفز الحواجز

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أحرز الفارس عبدالله حميد المهيري، بالفرس «شا شا شا 7» من نادي الشارقة للفروسية، لقب الفئة الكبرى في نهائي منافسات النسخة التاسعة لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، الذي استضافه نادي الشارقة للفروسية، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية، ورعاية لونجين، واشتمل نهائي الدوري على 14 منافسة، أقيمت يومي الخميس والجمعة الماضيين، على ميدان الصالة المغطاة، والميدان الرملي الخارجي، بمركز الشارقة للفروسية.

وتنافس في ختام الدوري 187 فارساً وفارسة من أندية ومراكز الفروسية بالإمارات، تحت إجراءات احترازية من وباء «كورونا»، وشهد المنافسات وقام بتتويج الفائزين، الأمين العام لاتحاد الفروسية الدكتور غانم الهاجري، والمدير الإقليمي لشركة لونجين الراعي الرسمي للحدث باتريك عون، ومدير عام نادي الشارقة للفروسية سلطان اليحيائي.

وقال بيان صحافي: «جاءت منافسة ختام الدوري للفئة الكبرى بمواصفات الجولتين على حواجز بلغ ارتفاعها 145 سم، وتنافس على اللقب 23 فارساً وفارسة، وتوّج ستة منهم بجوائز مالية بلغ مجموعها 130 ألف درهم من جملة 315 ألف درهم جوائز منافسات الختام، وأكمل فارسان منافسة اليوم الثاني من دون خطأ، أولهما بفارق التوقيت الفارس عبدالله المهيري بالفرس (شا شا شا) من نادي الشارقة للفروسية، وأنهى الجولة الثانية في زمن سريع بلغ 46.11 ثانية، والمركز الثاني أحرزته الفارسة تينا لوند بالجواد (كاراللو)، من نادي دبي للبولو والفروسية، وأنهت الجولة الثانية في زمن بلغ 55.24 ثانية، وتوّج بلقب المركز الثالث الفارس عبدالله المري بالفرس (سما دبي)، وبمجموع أربع نقاط جزاء ارتكبها في منافسة اليوم الأول».

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