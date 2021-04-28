إعلان الفائز بجائزة البصمة الرياضية اليوم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تعلن مؤسسة وطني الإمارات، في حفل خاص بمتحف الاتحاد، مساء اليوم، أسماء الفائزين بالفئات الـ12 للدورة الثامنة لـ«جائزة وطني الإمارات للعمل الإنساني 2021»، تحت شعار «هذا ما كان يحبه زايد».

ويترقب الإعلان عن اسم المؤسسة الفائزة بالدورة الثانية من «جائزة البصمة الرياضية»، التي يتم تنظيمها بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، من أجل نشر ثقافة العمل الإنساني وروح العطاء للمجتمع في الرياضة.

وكان مجلس دبي الرياضي قد وجّه الدعوة إلى الأندية والمؤسسات الرياضية والأفراد في القطاع الرياضي، من ذوي الإسهامات في العمل الإنساني، ودعم نشر ممارسة الرياضة، الترشح للتنافس في الفئتين: الفردية والمؤسسية.

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