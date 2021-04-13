حمدان بن محمد يشهد فوز هجن العاصفة بـ «سيف الإمارات» في المرموم

المصدر: أحمد طارق - دبي

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، تحديات رموز الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ، في ختام المهرجان السنوي للهجن العربية الأصيلة 2021 بميدان المرموم، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن في الإمارات، والشيخ طحنون بن سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، والأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية.

وتمكنت هجن العاصفة من تتويج مشاركتها في مهرجان ختامي المرموم للهجن بالحصول على سيف الإمارات للحول المفتوح بواسطة «عجايب»، تحت القيادة التضميرية للمميز غياث الهلالي، الذي قاد «عجايب» في الكيلومتر الأخير، لتتسلم المهمة من «حبوبة» لهجن العاصفة، والتي قادت السباق منذ اللحظة الأولى، ورغم المحاولات المستمرة من جانب «الهبيبة» لهجن الرئاسة، فإن صاحبة السيف تمسكت بالصدارة دون أي منافسة حتى الأمتار الأخيرة عندما جاء التدخل القوي من «شنذارة» لهجن العاصفة التي استحقت المركز الثاني، بينما جاءت «الهبيبة» بقيادة المضمر أحمد مطر ماجد الخيلي في المركز الثالث، وحققت «عجايب» الإنجاز في زمن قدره 12:00:9 دقيقة.

في المقابل، حققت هجن الرئاسة «هاتريك» بعدما أكد «مزعل» أنه لا يعرف طعم الخسارة، وأهدى شعار هجن الرئاسة سيف الإمارات للزمول المفتوح، ليؤكد على تميز مضمره محمد زيتون المهيري، حيث سيطر «مزعل» على الشوط مبكراً ومضى بكل ثقة وثبات مباعداً المسافة بينه وبين المنافسين، ما سهل عليه المهمة في الأمتار الاخيرة حيث نجح في حسم المعركة دون أي صعوبة، مسجلاً زمناً بلغ 12:12:2 دقيقة، وجاء «مبلش» و«بدران» لهجن الرئاسة في المركزين الثاني والثالث على التوالي، تحت قيادة المضمر علي جميل الوهيبي.

أما اللقب الثاني لهجن الرئاسة فجاء عن طريق «ثمين» بقيادة علي جميل الوهيبي، الذي حسم شداد الزمول المحليات لمصلحته بزمن قدره 12:23:9 دقيقة، بينما حل «مثير» لهجن العاصفة ثانياً، وكان المركز الثالث من نصيب «الشهم» لهجن الرئاسة، بينما واصل المضمر محمد زيتون المهيري تألقه بشعار هجن الرئاسة، وأضاف رمزاً جديداً إلى قائمة رموزه في مهرجان ختامي المرموم، وكانت «سلهودة» هي صاحبة خنجر المحليات بعد أن تمكنت من حسم معركتها الخاصة مع «تسلل» لهجن العاصفة التي حلت ثانية في اللحظات الأخيرة، وتسجل توقيتاً مميزاً في عالم سباقات الأصالة، وذلك بوصولها لخط النهاية في زمن قدره 11:59:9 دقيقة، وذهب المركز الثالث لـ«الخوارة» لهجن الرئاسة بقيادة المضمر علي جميل الوهيبي.

من جهته، شهد سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، تحديات رموز الحول والزمول لهجن أبناء القبائل، وذلك في ختام المهرجان السنوي للهجن العربية الأصيلة 2021 بميدان المرموم، وقام سموه بتتويج الفائزين بالرموز، وأعقب ذلك إقامة أربعة أشواط لمسافة القدرة 11 كيلومتراً لهجن أصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل.

- «عجايب» تتألق.. «مزعل» لا يعرف طعم الخسارة.. و«ثمين» حسم شداد الزمول المحليات.

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