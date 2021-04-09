برونزية لـ «جودو الإمارات» في بطولة آسيا وأوقيانوسيا الكبرى

المصدر: أبوظبي - وام

توج لاعب منتخب جودو الإمارات، فيكتور سكرتوف، بالميدالية البرونزية في بطولة آسيا وأوقيانوسيا الكبرى للجودو، بمدينة بيشكيك بقرغيزستان، وذلك بعد أن تخطى اللاعب الكويتي محمود الرمزي، والهندي ياراف اجاي، في وزن تحت 73 كلغ، وقبلهما مباريات الدور التمهيدي.

وهنأ رئيس اتحاد المصارعة والجودو، محمد بن ثعلوب الدرعي، اللاعب والجهاز الفني بالإنجاز عبر اتصال هاتفي، وأشاد خلاله بمردود اللاعب في البطولة، مؤكداً أن برونزية آسيا تمثل حافزاً كبيراً للاعبين في مشوار الإعداد لبطولة العالم في بودابيست يونيو المقبل، ولأولمبياد طوكيو في يوليو 2021، منوهاً بدور المدرب المولدوفي باكال فياسيسلاف في تحقيق هذا الإنجاز.

وقال الدرعي: «بطولة آسيا محطة مهمة في مشوار الإعداد لمعرفة مستوى لاعبينا قبل دورة الألعاب الأولمبية التي اقترب موعدها، ما يتطلب المزيد من التركيز والمشاركة في البطولات التي تناسب منتخبنا خلال تلك الفترة».

وكانت بطولة آسيا وأوقيانوسيا الكبرى للجودو قد انطلقت أول من أمس في مدينة بيشكيك بقرغيزستان بمشاركة 29 دولة، وسيخوض لاعب المنتخب إيفان أولى مبارياته مع القطري رضا نفوى، وفي حال الفوز سيكون اللقاء مع الفائز من مباراة الياياني أرون والهندي سنج افتار، على أمل تحقيق إنجاز جديد للمنتخب في هذه البطولة.

يذكر أن منتخب كوريا الجنوبية يتصدر الترتيب العام برصيد ثلاث ذهبيات، وسط تنافس مثير مع أوزبكستان والصين، اللتين حصدت كل منهما ذهبيتين، ثم قرغيزستان واليابان برصيد ميدالية واحدة.

- المنتخب يستعد بقوة للألعاب الأولمبية في طوكيو.

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