مذكرة تفاهم بين اتحاد الكرة وجامعة حمدان بن محمد الذكية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن اتحاد كرة القدم عن توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة حمدان بن محمد الذكية بهدف تعزيز التعاون المشترك مع المؤسسات التعليمية بالدولة، بما يخدم منتسبي لعبة كرة القدم من أجهزة فنية وإدارية ولاعبين من خلال البرامج التعليمية المختلفة.

شهد مراسم التوقيع أمس في المقر الرئيس للاتحاد بدبي الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد، والفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي رئيس مجلس أمناء «جامعة حمدان بن محمد الذكية»، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، والدكتور منصور العور رئيس الجامعة، ومحمد الظاهري الأمين العام للاتحاد، إلى جانب عدد من ممثلي الطرفين ووسائل الإعلام المختلفة.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي: «يسعى اتحاد كرة القدم إلى مد جسور التعاون مع الاتحادات الوطنية المختصة بإدارة اللعبة الشعبية، وقد وقعنا العديد من اتفاقيات التعاون خلال الفترة الماضية، فهذه العلاقات مهمة جداً لأغراض التطوير وتبادل التجارب واكتساب الخبرات، لكننا أيضاً وضعنا في خطتنا بناء جسور قوية مع مؤسساتنا الوطنية في الداخل، وأهمها التعليمية لما لها من فائدة على الاتحاد وعناصره والمجتمع».

وأضاف: «اتحاد الكرة يفتح كل مكاتبه لطلبة هذا الصرح العلمي المتقدم لتطبيق تجاربهم وإنجاز مشاريعهم البحثية وغيرها من الأمور التي تساعدهم على صقل مواهبهم».

بدوره أوضح الفريق ضاحي خلفان تميم، أنّ توطيد جسور التعاون مع اتحاد كرة القدم يأتي تماشياً مع الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة التي تولي اهتماماً بالغاً بالارتقاء بإمكانات الشباب باعتبارهم أغلى موارد الوطن والرهان الأقوى لمستقبل الإمارات.

وقال الدكتور منصور العور: «نتطلّع في ظل التوجيهات السديدة لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي الرئيس الأعلى للجامعة، إلى طرح البرامج الموجّهة للرياضيين استناداً إلى نهج التعليم الذكي، الذي يعزز إمكانية الجمع بين التعليم والرياضة، مع التركيز على بناء المهارات التخصصية وتحفيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين أوساط الكوادر الإدارية والفنية، لتكون مؤهلة لتطبيق أعلى معايير التنافسية والاحترافية، وصولاً بالرياضة الإماراتية إلى مستوى جديد من الريادة عالمياً».

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