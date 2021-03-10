«الإمارات للدراجات» يدخل اليوم التحدي الإيطالي

المصدر: أبوظبي - وام

اختتم فريق الإمارات للدراجات، أمس، استعداداته للمشاركة في سباق تيرينو-أدرياتيكو الإيطالي، الذي ينطلق اليوم ويستمر حتى 16 الجاري، ويتضمن في نسخته الـ56، سبع مراحل تمتد إلى مسافة 1100 كم، انطلاقاً من ليدو دي كامايوري، على الساحل التيراني، مروراً بشبه الجزيرة الإيطالية وانتهاء في سان بينديتو ديل ترونتو في الجزء الأدرياتيكي من إيطاليا.

ويراهن الفريق على بطل طواف فرنسا وطواف الإمارات، النجم الأبرز السلوفيني بوجاتشار، إلى جانب بقية نجوم الفريق، وذلك لمواصلة سلسلة الانتصارات العالمية للفريق.

وسيقود بوجاتشار تشكيلة فريق الإمارات، حيث يتطلع إلى إظهار قوته في المراحل الجبلية بهدف الفوز بلقب التصنيف العام من جديد هذا الموسم، بينما سيتولى زميله، فيرناندو جافيريا، مهمة سباقات السرعة.

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