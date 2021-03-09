مجلس دبي الرياضي يتسلّم ختم «100% لا ورقية»

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أكد مجلس دبي الرياضي أنه تسلّم ختم «100% لا ورقية» من مؤسسة دبي الذكية، ليكون أول مؤسسة رياضية تحوّل جميع خدماتها ومعاملاتها إلى معاملات لا ورقية، من خلال الحلول الرقمية والتطبيقات الذكية.

جاء ذلك، خلال زيارة وفد «دبي الذكية» إلى مقر المجلس صباح أمس، وكان في استقبالهم أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، ومساعد أمين عام المجلس ناصر أمان آل رحمة، ومدير إدارة الدعم المؤسسي بالمجلس صالح المرزوقي، وضم الوفد كلاً من مساعد المدير العام لـ«دبي الذكية» المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي يونس آل ناصر، والمدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية سام لوتاه، ومدير إدارة الاستراتيجية والابتكار موزة سويدان.

وأكد سعيد حارب في بيان صحافي، أن النجاح في المستقبل مرهون بمواكبة التطورات التقنية وإيجاد الحلول المبتكرة لتحقيق الاستراتيجيات الحكومية، في مجال الحلول الرقمية والاقتصاد المستدام وأنظمة العمل الصديقة للبيئة وهي عوامل النجاح التي تشمل جميع قطاعات الحياة بما فيها المجال الرياضي.

وحصل مجلس دبي الرياضي على ختم «100% لا ورقية» ليكون إحدى أربع مؤسسات على مستوى حكومة دبي تنال هذا الختم الذي يمنح للمؤسسات الحكومية التي تحوّل جميع معاملاتها إلى معاملات لا ورقية بالكامل، وحرص المجلس على إلغاء استخدام 408623 ورقة كانت تطبع سنوياً ليتمكن من تحقيق الإنجاز بإلغاء جميع الاستخدامات الورقية.

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