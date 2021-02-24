شرطة دبي تعلن جاهزيتها لتأمين فعاليات طواف الإمارات

المصدر: الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة الأمنية لتأمين طواف دبي، جاهزيتها لتأمين فعالية طواف الإمارات الدولي للدراجات الهوائية، والذي ينظمه مجلس دبي الرياضي الجمعة المُقبل انطلاقاً من نخلة ديرة إلى نخلة جميرا الساعة 12:05 دقيقة ظهراً، إلى الساعة 4:30 عصراً، بمشاركة نخبة من أفضل الفرق والدرّاجين العالميين والمحليين.

وأكد العقيد جمعة بن سويدان نائب مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة، رئيس اللجنة الأمنية لتأمين الطواف، في تصريح صحافي أن شرطة دبي أعدت خطة امنية متكاملة، خاصة بتأمين فعاليات الطواف بكافة مراحله انطلاقا من نخلة ديرة إلى نخلة جميرا بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين.

وأشار العقيد بن سويدان إلى أن شرطة دبي عملت خلال الأيام الماضية على النزول الميداني، وإجراء مسح بالتعاون مع الشركاء لمختلف مسارات الطواف، مؤكداً أن "شرطة دبي ستعمل على توفير دوريات المراقبة والتأمين للمسارات، بعد وضع الخطة الأمنية المتكاملة، وذلك في إطار حرصها الدائم على تنفيذ المهام المُلقاة على عاتقها بكل دقة ومهنية والاستعداد الدائم لكل فعالية قبل بدئها بوقت كاف والوقوف على كافة التفاصيل لإخراج الحدث وفق أفضل المعايير الدولية".

وأكد العقيد بن سويدان، أن اللجنة الفنية عملت على الاستعدادات المُبكر من خلال المسح الكامل والتأكد من الجاهزية العالية، وتوفير الاحتياجات للفرق المشاركة في الطواف التي تتماشى مع الإجراءات الأمنية وتتماشى مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا " كوفيد 19".

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