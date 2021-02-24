4 سباقات في مهرجان ولي عهد دبي للقدرة بسيح السلم

المصدر: أحمد طارق - دبي

أعلن نادي دبي للفروسية عن تفاصيل النسخة الـ13 من مهرجان ولي عهد دبي للقدرة، الذي سيشهد إقامة أربعة سباقات تقام في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، برعاية «طيران الإمارات»، إذ ينطلق المهرجان اليوم بإقامة سباق السيدات لمسافة 120 كيلومتراً.

وذكر النادي في، بيان صحافي، أنه سيقام في اليوم الثاني من المهرجان السباق المخصص إلى الإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي لمسافة 120 كيلومتراً، بينما يقام كأس اليمامة للقدرة المخصص للأفراس لمسافة 120 كيلومتراً، بعد غدٍ، على أن يقام السبت المقبل ختام المهرجان بإقامة كأس ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 120 كيلومتراً.

من جهته، قال مدير نادي دبي للفروسية، محمد عيسى العضب: «إن مهرجان ولي عهد دبي للقدرة يعدّ من أبرز الفعاليات في أجندة سباقات القدرة في الموسم الحالي، إذ نتطلع هذا العام إلى استقبال نخبة من أفضل الفرسان والفارسات في المهرجان، الذي يشهد في كل عام منافسة قوية على ألقاب السباقات الأربعة التي تقام خلاله».

وأضاف: «نسعى جاهدين إلى القيام بجميع الاستعدادات اللازمة في موقعنا العالمي المستوى في مدينة دبي العالمية للقدرة، لنقيم احتفالاً ناجحاً لسباقات القدرة، تتصدر رفاهية الخيول وسلامتها فيه جل الاهتمام».

وتابع: «نطلب من جميع المشاركين مساعدة اللجنة المنظمة في إنجاح السباق بتنفيذ التعليمات كافة، بينما تم الاستعانة بأفضل الحكام الرسميين والأطباء البيطريين، حتى تتم إدارة السباقات بكل شفافية وعدالة، التي تعدّ من الجوانب الأساسية التي نركز عليها».

وقال: «لا يسعنا إلا أن نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى شركة (طيران الإمارات) على دعمها ورعايتها لكأس ولي عهد دبي للقدرة، ونتطلع إلى تجديد اتفاقية الرعاية بنجاح، ونتمنى لجميع المتنافسين التوفيق والنجاح».

من جهته، أكد النائب الأول لرئيس قسم الاتصالات المؤسسية والتسويق والعلامة التجارية في «طيران الإمارات»، بطرس بطرس، أن «طيران الإمارات» تفخر برعايتها مجدداً كأس ولي عهد دبي للقدرة، لتتوّج بذلك دعمها الطويل الأمد لتنمية وتطوير سباقات الخيل ورياضة الفروسية في دبي.

وأضاف: «سباق القدرة يعدّ اختباراً استراتيجياً للبراعة في ركوب الخيل، إذ يتحدى قدرة الخيل ومهارات التهيئة النفسية لدى الفارس لإكمال جولة قاسية، ويسر (طيران الإمارات) رعاية هذه الفعالية، ونشعر بثقة تامة بأن سباق هذا العام سيحقق نجاحاً استثنائياً».

في المقابل، قال أمين السر العام لاتحاد الفروسية، الدكتور غانم الهاجري، إن «كأس ولي عهد دبي سيشهد تنافس نخبة من الفرسان العالميين، بما في ذلك عدد من أبطال العالم جنباً إلى جنب مع المواهب المحلية».

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