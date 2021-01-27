منصور بن محمد: الرهان والاستثمار الأمثل في تطوير وتمكين الكوادر الرياضية الوطنية

المصدر: سيد مصطفى - دبي

قال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، إن «ترجمة الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي، وتحقيق النتائج الملموسة، يأتيان من خلال تطوير الكوادر الرياضية الوطنية».

وشدّد سموه على أن «الرهان والاستثمار الأمثل في دعم وتمكين وتطوير الكوادر الوطنية في جميع مجالات العمل الرياضي، وذلك ترجمة لرؤية ونهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي يؤكد على أن الاستثمار في الإنسان هو الأعظم فائدة والأكثر عائداً».

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة مجلس دبي لعام 2021، الذي عُقد، ظهر أمس، برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبحضور نائب رئيس المجلس، مطر الطاير، وأعضاء مجلس الإدارة: علي بوجسيم، وأحمد الشعفار، ومحمد الكمالي، والدكتور عبدالله الكرم، ومريم الحمادي، وموزة المري، والأمين العام، سعيد حارب، ومساعد الأمين العام، ناصر أمان آل رحمة.

وقال مجلس دبي، في بيان صحافي، إن الاجتماع استعرض الخطوات التنفيذية لقرار سمو رئيس المجلس بشأن تعيين وتطوير المشرفين والإداريين بأندية دبي الرياضية، الذي ينظمه المجلس بالتعاون مع شرطة دبي ومركز تقييم الكفاءات بدائرة الموارد البشرية في حكومة دبي.

وأكد سموه أن الفترة الأخيرة شهدت مواصلة النجاح الذي تحققه الكوادر الوطنية باستضافة وتنظيم مختلف البطولات، في ظل التنفيذ الدقيق لإجراءات الوقاية والبروتوكولات الصحية الخاصة بكل بطولة، التي تستهدف سلامة الجميع، وتوفر الظروف الملائمة للمنافسات، الأمر الذي نال إعجاب العالم.

وأشاد بالنجاح الكبير الذي حققته بطولة «الببجي» التي استضافت دبي نهائياتها العالمية، واختتمت الأحد الماضي.

وشهد الاجتماع الاطلاع على موازنة القطاع الرياضي لعام 2021، وتتضمن موازنات الأندية والفعاليات والأنشطة الرياضية المختلفة، وكذلك الاطلاع على تقارير اللجان، وعلى المبادرات التي سيتم تنظيمها خلال الفترة المقبلة، من بينها النسخة الأحدث من برنامج تطوير قدرات اللاعبين المحترفين في شركات كرة القدم بدبي، التي تم تصميمها لتأهيل اللاعبين على المستوى الثقافي، وتشجيعهم على اتخاذ كرة القدم كمهنة احترافية، وكذلك تعريف اللاعبين الأجانب بثقافة دولة الإمارات وتاريخها وإرثها الحضاري، وتعليمهم اللغة العربية أيضاً.

واستعرض أيضاً المرحلة الثانية من برنامج تدريب اللاعبين في المراحل السنية بأندية دبي، الذين يمثلون مستقبل الرياضة والجيل المقبل من الأبطال.

وتابع المجتمعون تقرير أداء المجلس في 2020، ومن ذلك النجاح الذي حققته مختلف الفعاليات، بينها مؤتمر دبي الرياضي الدولي، وحفل جائزة دبي غلوب سوكر، والصدى العالمي الذي حققته من خلال متابعة وصلت في «التواصل الاجتماعي» إلى 3.5 مليارات متابع.

وتم أيضاً الاطلاع على آخر الاستعدادات لتنظيم مرحلة دبي، ضمن النسخة الثالثة من طواف الإمارات، التي تنطلق فبراير المقبل، وتشمل مختلف إمارات الدولة، بمشاركة نخبة الدراجين في العالم.

اعتماد قائمة الفعاليات المقبلة

اعتمد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، قائمة الفعاليات للفترة المقبلة، التي تتضمن فعاليات تنافسية ومجتمعية محلية ودولية، وفي مقدمتها بطولة دبي ديزرت كلاسيك للغولف للسيدات، وبطولات فزّاع الدولية لأصحاب الهمم، ودبي كلاسيك لبناء الأجسام، وبطولات سوق دبي الحرة للتنس، وسباق دبي ألترا ماراثون في المرموم، وكأس القارات لكرة القدم الشاطئية، التي سيتم تنظيمها وفق الإجراءات الاحترازية، بالتعاون مع الجهات الرسمية المختصة.

من الاجتماع الأول للمجلس في 2021

- استعرض الخطوات التنفيذية لقرار تعيين وتطوير المشرفين والإداريين بأندية دبي الرياضية.

- الاطلاع على موازنة القطاع الرياضي لعام 2021.

- بحث تقارير اللجان، والمبادرات التي سيتم تنظيمها خلال الفترة المقبلة.

- متابعة تقرير الأداء لعام 2020، والنجاحات التي حققتها مختلف الفعاليات.

- متابعة آخر الاستعدادات لتنظيم مرحلة دبي ضمن طواف الإمارات.

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