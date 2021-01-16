العامري بطلاً للإسطبلات الخاصة في مهرجان محمد بن زايد للقدرة

المصدر: أحمد طارق ■أبوظبي

فاز الفارس عبدالله العامري بلقب سباق الإسطبلات الخاصة في ثاني أيام مهرجان محمد بن زايد للقدرة في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة في أبوظبي، بمشاركة 161 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات الخاصة وأندية الفروسية في الدولة، بينما يختتم المهرجان اليوم بإقامة السباق الرئيس الذي ينطلق الساعة 6 صباحاً.

وحسم العامري اللقب على صهوة الجواد «فاغابون دي بولسكي»، المملوك لإسطبلات زعبيل، بعدما حل في المرتبة الـ12 في المرحلة الأولى، وتقدم إلى المركز الرابع في المرحلة الثانية، وصعد إلى الوصافة في الثالثة، قبل أن ينتزع الصدارة في الرابعة، بينما حل ثانياً الفارس عبدالله الجهوري على صهوة الجواد «أي إف أو»، المملوك لإسطبلات إنجاز الخاصة، وجاءت في المركز الثالث الفارسة ميثاء محمد القبيسي على صهوة الجواد «بلكان»، المملوك لإسطبلات زعبيل. وفي مراحل السباق، تصدر الفارس سالم ملهوف الكتبي المرحلة الأولى لمسافة 35 كيلومتراً على صهوة الجواد «رو يوليسيس»، المملوك لإسطبلات إس إس، مسجلاً 1:12:06 ساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس أحمد الجابر على صهوة الجواد «أسبينفيو أرغين» المملوك لإسطبلات الجابر، مسجلاً 1:12:21 ساعة، وتبعه في المرتبة الثالثة الفارس خلفان جمعة بالجافلة على صهوة الجواد «عزام»، المملوك لإسطبلات ماس، مسجلاً 1:12:23 ساعة. وحافظ الفارس الكتبي على الصدارة في المرحلة الثانية لمسافة 25 كيلومتراً، بعدما جاء في المركز الأول، مسجلاً 52:56 دقيقة، بينما تقدم الفارس بالجافلة من الثالث إلى الوصافة، مسجلاً زمناً قدره 52:46 دقيقة، وجاء في المركز الثالث الفارس الهندي بريم سينغ، متقدماً من المركز التاسع على صهوة الجواد «فولكان»، مسجلاً 52:38 دقيقة. وتمسك الكتبي بالصدارة في المرحلة الثالثة لمسافة 20 كيلومتراً، مسجلاً زمناً قدره 46:06 دقيقة، وصعد الفارس عبدالله العامري من المركز الرابع إلى الوصافة، مسجلاً زمناً قدره 46:05 دقيقة، وتبعه في المركز الثالث الفارس عبدالله غانم المري، متقدماً من المركز السادس على صهوة الجواد «شايان»، المملوك لإسطبلات زعبيل 1، مسجلاً زمناً قدره 46:05 دقيقة. وكان التفوق في المرحلة الأخيرة والأهم من نصيب الفارس عبدالله العامري.

- شهد سباق أمس مشاركة 161 فارساً وفارسة، بينما يختتم المهرجان اليوم بالسباق الرئيس.

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