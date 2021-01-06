بطولة أبوظبي المفتوحة لتنس السيدات المحترفات تنطلق اليوم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تنطلق، عند العاشرة من صباح اليوم في مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية، منافسات النسخة الأولى لبطولة أبوظبي المفتوحة لتنس السيدات المحترفات فئة (500) نقطة، تحت إشراف اتحاد لاعبات التنس للمحترفات (WTA)، وبتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع مبادلة، ومدينة زايد الرياضية، وشركة أبوظبي للترفيه، وهيلث بوينت.

وقال بيان صحافي: «تشارك في البطولة 113 لاعبة، في المنافسات التي تمتد حتى يوم الأربعاء المقبل، الذي سيشهد نهائيات الفردي والزوجي لمنافسات البطولة، التي أسفرت قرعتها التي جرت، أول من أمس، في مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية عن مواجهات قوية سيشهدها الدور الأول للفردي الرئيس من البطولة، وستجمع أبرز مباريات الدور: الإسبانية المصنفة العالمية الأولى سابقاً موغوروزا مع الفرنسية ملادينوفيتش، والتونسية أونس جابر في مواجهة الروسية بافليوتشينكوفا، والروسية كاساتكينا أمام الكورية الجنوبية كيو وانغ، والتشيكية فوندروسوفا ضد التايبيهية يوشي هسيه، والتشيكية كابليسكوفا والرومانية كرستيا، والبلجيكية ميرتنز أمام الفرنسية كورنيت، والإستونية كونتافيت والروسية كوديرميتوفا، والأوكرانية سفيتولينا أمام الأميركية بيغولا.

وستقام، اليوم الأربعاء، مباريات الدور التأهيلي للفردي».

وتضم قائمة اللاعبات المشاركات أربعاً من أفضل 10 لاعبات في العالم، هن: الأميركية صوفيا كينين بطلة أستراليا المفتوحة لعام 2020، والأوكرانية المصنفة الخامسة عالمياً إلينا سفيتولينا، والتشيكية المصنفة الأولى عالمياً سابقاً كارولينا بليسكوفا، والبيلاروسية أرينا سابالينكا الفائزة بآخر لقبين في 2020 لاتحاد لاعبات التنس المحترفات.

من جهته، رحب الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني، بجميع اللاعبات المشاركات في البطولة، ووفد اتحاد لاعبات التنس للسيدات للمحترفات، متقدماً بالشكر والتقدير لكل الجهات المختصة، ودورها الكبير في تجسيد التعاون التام، من أجل إعادة الأنشطة والفعاليات الرياضية من جديد. وقال: «نولي أهمية كبيرة لتحقيق الشراكة والتعاون مع اتحاد لاعبات التنس للمحترفات، ومبادلة، وشركة أبوظبي للترفيه، ومدينة زايد الرياضية، وهيلث بوينت، لتنظيم بطولة أبوظبي المفتوحة للتنس للسيدات 2021، للمرة الأولى».

وأضاف: «البطولة تمثل قيمة مهمة وإضافة جديدة لأجندة فعاليات أبوظبي الرياضية، ومشاركة نخبة لاعبات التنس المحترفات في البطولة تؤكد المكانة العالمية المرموقة التي تتمتع بها أبوظبي، وريادتها في عالم صناعة الرياضة».

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