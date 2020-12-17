ربيع: دعم المدرب المواطن مسؤولية مشتركة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظم اتحاد كرة القدم، أمس، بفندق ماريوت الجداف في دبي حلقة نقاشية للمدربين المواطنين العاملين بأندية الدولة والمنتخبات الوطنية. وقال بيان صحافي: «تناولت الحلقة النقاشية التي أدارها المدير الرياضي في نادي حتا، راشد عامر، كيفية دعم الكوادر الفنية الوطنية في الأندية والمنتخبات وتطوير الخبرات والمهارات التدريبية للمدربين المواطنين». وتضمن المحور الثاني، الذي ناقشه الدكتور عبدالله مسفر، أهمية ابتعاث المدربين المواطنين للأندية الخارجية في فترات معايشة لاكتساب خبرات إضافية. وأكد المدرب الوطني، سالم ربيع، أن عملية دعم المدرب المواطن ليست مسؤولية اتحاد الكرة فقط، بل تجب على الأندية والإعلام الرياضي.

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