«محاربي الإمارات» تنظم بطولة جديدة باسم والد البطل العالمي محمدوف

المصدر: أبوظبي - وام

أعلن رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة «محاربي الإمارات» عبدالمنعم الهاشمي، في مؤتمر صحافي، مساء أول من أمس، عن تنظيم بطولة سنوية باسم المدرب الراحل عبدالمناف نور محمدوف، والد حبيب نور محمدوف أسطورة الفنون القتالية المختلطة.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي تقديراً لتجربة البطل العالمي حبيب نور محمدوف في رياضة الفنون القتالية المختلطة، واحتفاء بدور المغفور له والده ومدربه الراحل عبدالمناف.

وقال الهاشمي: «ستقام النسخة الأولى منها 16 يناير المقبل، كنوع من أنواع التقدير لمسيرة هذا الرجل، واستمراراً لرؤية ومبادرات ونهج دولة الإمارات في احتضان المبدعين بكل مكان في العالم، وكذلك للتأكيد على عمق العلاقات مع البطل العالمي حبيب نور محمدوف، الذي يحرص على الحضور بشكل مستمر والتواجد بنفسه، والمشاركة بعدد من مقاتلي أكاديميته في بطولة محاربي الإمارات».

من ناحيته عبر حبيب نور محمدوف عن تقديره للمبادرة، قائلاً: «المبادرات ليست بجديدة على دولة الإمارات التي أعتبرها وطني الثاني، وبالتأكيد فإن تلك المبادرة لامست مشاعري».

• البطولة تأتي تكريماً للمدرب الراحل عبدالمناف محمدوف.

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