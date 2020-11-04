أحمد بن محمد: عَلَم الإمارات سيبقى شامخاً بسواعد أبنائها وفكرهم وإنجازاتهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكّد سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أن يوم العَلَم مناسبة وطنية تحمل العديد من الدلالات المهمة، إذ يلتف أبناء الإمارات في يوم واحد حول عَلَم وطنهم لرفعه في توقيت موحّد، في رمزية لوحدة الإرادة وصدق العزيمة التي تأسست عليها دولة الإمارات.

جاء ذلك، خلال مشاركة سموّه، أمس، في الاحتفال بيوم العَلَم، حيث قام برفع عَلَم الإمارات في الاحتفالية التي أُقيمت بهذه المناسبة في ساحة اللجنة الأولمبية الوطنية في دبي، بالتعاون مع الدائرة الاقتصادية بدبي.

وقال سموّه إن «عَلَم الإمارات سيبقى شامخاً بسواعد أبناء الإمارات وعقولهم وفكرهم المبدع الخلاق، وإنجازاتهم النوعية في كل المجالات، بما في ذلك المجال الرياضي».

حضر الاحتفالية، التي أقيمت بمناسبة يوم العَلَم، نائب رئيس اللجنة الأولمبية، حميد القطامي، ومدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، سامي القمزي، وأمين عام اللجنة الأولمبية، محمد بن سليّم، وعدد من الشخصيات الرياضية.

وتعدّدت احتفالات الأسرة الرياضية بيوم العَلَم، المناسبة الغالية على قلوب الجميع، التي تجسّد فيها معاني التلاحم والانتماء والالتفاف حول القيادة الرشيدة، وهي مناسبة تؤكّد قوة ووحدة دولة الإمارات.

وقال سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، إن «يوم العَلَم مناسبة غالية، بما يرمز له من إعلاء قيم الانتماء للوطن والولاء لقادته، وهو رمز راسخ لحاضرنا الذي ننطلق منه بثبات نحو آفاق أرحب من التقدم والازدهار، وصولاً إلى تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز الحاضر، وصنع مستقبل أفضل للأجيال المقبلة، تكون فيه الإمارات عنواناً للحضارة والخير والنماء».

وقال سموّ الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي: «يؤكّد الاحتفال بيوم العَلَم الإماراتي كل عام على التفاف الجميع حول قيادتنا الرشيدة، والحفاظ عليه عالياً خفاقاً، رمزاً للوحدة والقوة والرفعة للوطن والمواطنين والمقيمين، وكل من على هذه الأرض الطيبة».

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم: «إن عيون العالم تتجّه لدولتنا الرائدة، لتبصر صورة جمالية ومثالية، فيها تلتف القيادة والشعب نحو راية شامخة، تعكس مشاعر الوحدة والتسامح والتعايش». وقال أمين عام الهيئة العامة للرياضة، سعيد عبدالغفار، إن «يوم العَلَم يأتي ليعكس مدى وحدتنا وتلاحمنا من أجل وطن يستحق أن نرفع رايته بكل فخر واعتزاز».

وخلال احتفالية مجلس دبي الرياضي بمجمع حمدان الرياضي، قال أمين عام المجلس، سعيد حارب، إن «يوم العَلَم مناسبة تشعرنا بالفخر، ونحتفل بها سنوياً لما تحمله من قيم نبيلة ومعانٍ سامية تجسّد مكانة الدولة، وترابط القيادة الرشيدة مع الشعب».

وقال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال الحزامي: «إن الاحتفالية تعظيم للعَلَم، ورمز السيادة».

وأكّد من جانبه رئيس اللجنة البارالمبية، محمد الهاملي، أن «يوم العَلَم يظهر التلاحم بين القيادة الرشيدة وجميع المواطنين». من جانبه، أكد رئيس رابطة المحترفين، عبدالله ناصر الجنيبي، إن «يوم العَلَم مناسبة تعبّر عن الفخر والاعتزاز بعَلَمنا الغالي حتى يبقى عالياً خفاقاً».

واحتفى نادي دبي البحري بيوم العَلَم، من خلال كرنفال مبسط، وبمشاركة فاعلة، وقال المدير التنفيذي للنادي، محمد عبدالله حارب: «يوم العَلَم مناسبة وطنية راسخة وجميلة تعبّر عن اعتزاز الجميع برمز الدولة وعزتها».

منصور بن محمد:

• «يوم العَلَم مناسبة غالية، بما يرمز له من إعلاء قيم الانتماء للوطن والولاء لقادته».

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