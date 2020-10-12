اعتماد مقترح إنشاء مركز الشارقة للإحصاء الرياضي

المصدر: الشارقة ■الإمارات اليوم

اعتمد مجلس الشارقة الرياضي مقترح إنشاء مركز الشارقة للإحصاء الرياضي، الذي يحوي جميع البيانات والمعلومات الاحصائية الرياضية على مستوى الإمارة، بجانب مخرجات العمل للجانه الدائمة، والعديد من الموضوعات الأخرى. جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة الذي عقد أخيراً في مبنى الطبق الطائر برئاسة عيسى هلال، والنائب عبدالملك جاني، وأعضاء مجلس الإدارة.

وقال بيان صحافي: «قدم رؤساء اللجان الدائمة شرحاً بمخرجات العمل خلال الفترة الماضية، وآلية وخطة العمل المتبعة لتحقيق الأهداف المرجوة، إضافة إلى العرض المقدم من مدير إدارة الخدمات المساندة، الدكتور عبدالله حسين، ورئيس قسم متابعة المنشآت الرياضية المهندسة أسماء البلوشي، عن المنشآت الرياضية والخطط المستقبلية».

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