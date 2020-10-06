"الشراعية 22 قدماً" تدشن الموسم الجديد لـ"دبي البحري" 10 الجاري

المصدر: الإمارات اليوم

حدد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية السبت (10 الجاري) موعدا لانطلاق برنامج فعاليات الموسم الرياضي البحري الجديد 2020-2021، من خلال أولى جولات سباق بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدما، والذي يقام وفق البرتوكول الخاص بجائحة كورونا والصادر من مجلس دبي الرياضي. واعتمد مجلس إدارة نادي دبي روزنامة السباقات البحرية خلال الاجتماع الشهري لمجلس إدارة النادي، والذي عقد صباح اليوم في مقر إدارة (الفيكتوري تيم) بجبل علي، برئاسة احمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس الإدارة وحضور سيف جمعة السويدي نائب رئيس مجلس الإدارة والأعضاء راشد ثاني العايل، وجمال زعل بن كريشان، وعيسى محمد الحاج ناصر، وخالد علي البلوشي، إضافة إلى محمد عبد الله حارب المدير التنفيذي ومحمد عبد الله الشامسي مدير إدارة الدعم المؤسسي.

يذكر أن بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية تجمع فئتي الشباب والناشئين كما جرت العادة حيث تعد هذه الفئة أكاديمية لتعليم مهارات الإبحار ويتسع القارب التراثي الذي يتوسطه الشراع الأبيض إلى 4 أو 5 أفراد يتعاونون معا في توجيه المحمل إلى خط النهاية في مسافة تزيد في العادة عن 5 أميال بحرية.

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