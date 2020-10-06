دورة رياضية لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظّم مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بشرطة دبي، دورة إعداد أخصائيي تغذية رياضية تحت عنوان «التغذية عند الرياضيين»، ضمن البرنامج الرياضي «نزلاء الرياضة» الموجه لفئة نزلاء المراكز العقابية والإصلاحية بدبي الذي يهدف إلى توفير بيئة رياضية صحية للنزلاء.

وقال بيان صحافي: «تم خلال الدورة إلقاء محاضرات في علم التغذية عند الرياضيين، وكيفية إعداد برنامج التغذية للرياضيين أثناء مراحل الإعداد والمنافسات، باعتبار أن مجال التغذية يعد جزءاً مهماً ضمن برنامج المدربين في خطة إعدادهم للرياضيين».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news