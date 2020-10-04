مخالفة 5 منشآت وفعاليات رياضية بدبي لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

المصدر: دبي - وام

أصدر مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع "اقتصادية دبي" 5 مخالفات مالية على عدد من مراكز اللياقة البدنية والأندية والأكاديميات والفعاليات الرياضية، في إطار الزيارات التفقدية للمنشآت الرياضية للتأكد من الالتزام التام من الإدارات والممارسين بتطبيق البروتوكول الرسمي وتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية المعتمدة للوقاية من فيروس كوفيد 19.

كما وجهت فرق مأموري الضبط التابعين لمجلس دبي الرياضي بالتعاون مع "اقتصادية دبي" خلال زياراتها التفتيشية 6 تنبيهات تحذيرية إلى بعض المنشآت والأفراد بسبب التجمعات، وتوزعت المنشآت الرياضية المخالفة على عدة مناطق في مختلف أرجاء دبي وهي: الراشدية، المرقبات، الرقة، ند الحمر، الطوار، القصيص، وبورسعيد، كما تنوعت أسباب المخالفات على المنشآت المخالفة التي فرضت عليها غرامات مالية ما بين عدم الالتزام بلبس الكمامات وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

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