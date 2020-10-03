لجنة أمن وسلامة في اتحاد الكاراتيه لوضع بروتوكول عودة المسابقات

المصدر: جوني جبور ■دبي

قرر اتحاد الكاراتيه، خلال اجتماعه أول من أمس، تشكيل لجنة للأمن والسلامة، يترأسها الأمين العام المساعد، بالاتحاد المهندس حميد شامس، تختص بوضع البروتوكول الصحي، لعودة النشاط الرياضي والمسابقات، والإشراف على تنفيذها ومتابعتها، والمتوافق مع دليل الإجراءات الاحترازية للاتحاد الدولي للعبة، والهيئة العامة للرياضة.

وقال اتحاد الكاراتيه، في بيان أمس: «تضم لجنة الأمن والسلامة، في عضويتها، طبيباً مختصاً يتولى مطابقة المعايير الصحية، التي سيتم اعتمادها في بروتوكول عودة النشاط، مع تلك المعتمدة في الدولة، والمتعلقة بالإجراءات الاحترازية والصحية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا المستجد».

وأضاف: «تناول الاجتماع، أيضاً، جدول مسابقات الموسم الرياضي الجديد 2020-2021، طبقاً للمواعيد التي تحددها لجنة المسابقات عقب الانتهاء من كل الإجراءات الاحترازية وإتمامها، طبقاً للبروتوكول المرسل إلى الهيئة العامة للرياضة، مع الأخذ بعين الاعتبار بروتوكول الفريق الطبي المرسل من الاتحاد الدولي للكاراتيه، ومخاطبة الأندية لاستضافة البطولات، طبقاً للتواريخ المقررة».

وأوضح البيان: «ستقام جميع بطولات الموسم الجديد دون جمهور، مع وضع إمكانية حضور ولي الأمر، ضمن منافسات فئة الناشئين، وربط الحضور بالحصول على نتيجة سلبية لفحص (بي سي آر)، والالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، التي سيتم وضعها لمنع تفشي فيروس كورونا، على أن تقتصر البطولات لفئة اللاعبين واللاعبات من عمر 12 سنة فما فوق».

وختم: «تقرر، أيضاً، استئناف تدريبات المنتخبات الوطنية للكاراتيه، بعد وضع كل الإجراءات والتدابير الاحترازية، والإشراف عليها من قبل لجنة الأمن والسلامة التي تم تشكيلها».

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