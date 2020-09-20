اتحاد بناء الأجسام: لن يتم تجديد تراخيص الصالات غير الملتزمة

المصدر: محمد فاضل - دبي

أكد اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية أنه لن يجدد تراخيص عمل الصالات الرياضية غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وفقاً للآليات الرسمية، مشيداً بالصالات الرياضية التي تميزت بمراعاة التعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية في الدولة، لما لذلك من دور مهم في الحفاظ على الصحة والسلامة العامة واستمرار ممارسة الرياضة بشكل آمن. جاء ذلك في بيان رسمي للاتحاد.

وأكد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، أن العمل الاحترازي للحد من انتشار فيروس كورونا سيمهد لنقلة نوعية رياضية. وأضاف: «الواجب يحتم علينا في الاسرة الرياضية التقيد الكامل بالإجراءات الاحترازية، خصوصاً أن رياضة بناء الأجسام تتمتع بممارسة كبيرة من قبل المجتمع». وأشار إلى أن إدارات الصالات ملزمة بالتقيد باللوائح العامة للاستمرار في ممارسة الرياضة كأسلوب مثالي للحياة وللحفاظ على الصحة والسلامة العامة،داعياً جميع الصالات الرياضية في الدولة إلى ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، منها الحفاظ على مسافات آمنة بين ممارسي الرياضة وعدم الاختلاط المباشر، والتدقيق على الإجراءات الوقائية ومراعاة التباعد، وتنظيم الوقت المتاح لكل مجموعة رياضية بما يتيح ممارسة آمنة للجميع، إضافة الى التعقيم الفوري لكل الأجهزة بعد الاستخدام المباشر، فضلاً عن ارتداء الكمامات وتعقيم اليدين بشكل دوري.

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