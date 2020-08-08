خورفكان يطلق أنشطته الرياضية سبتمبر المقبل

المصدر: محمد فاضل ■الشارقة

أعلن نادي خورفكان انطلاق موسمه الرياضي 2020/‏‏2021، في مؤتمر صحافي عقده أول من أمس، بحضور رئيس مجلس الإدارة سالم النقبي. وأكد خورفكان أن أنشطته الرياضية ستبدأ في الأول من سبتمبر، عبر مشاركة فريق الصالات في المربع الذهبي، إضافة إلى انطلاق نشاط فريق الشباب للطائرة وبراعم السلة. وقال النقبي إن النادي أعد دراسة لتنفيذ صالة رياضية مغطاة، إلى جانب مبنى إداري يستوعب بعض الألعاب الرياضية. وتابع: تم عرض الأمر على مجلس الشارقة الرياضي لاعتماده، بجانب الصالة الرياضية الحالية.

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