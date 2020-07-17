النسخة الثالثة من جائزة الشارقة للأسرة الرياضية في 2022

المصدر: الشارقة ■الإمارات اليوم

استعرض مجلس أمناء النسخة الثالثة من جائرة الشارقة للأسرة الرياضية، خلال اجتماعه الأول عبر تطبيق «زوم» عن بعد، برئاسة عيسى الحزامي، وحضور والأعضاء: ندى عسكر، الدكتور صلاح طاهر، خولة السركال، حنان محمد، نجلاء الشامسي، ومحمد الحمادي، المقترحات الخاصة بالجائزة، وتقديم أهداف جديدة تصب في تعزيز الثقافة الرياضية لغير المحترفين، وضرورة مواكبة التغييرات التي حدثت خلال فترة جائحة «كورونا». وقال مجلس أمناء الجائزة في بيان، أمس: «سيتم اعتماد النسخة الجديدة للجائزة في عام 2022 لإتاحة الفرصة للجان لتوسيع الإطار الإعلامي للجائزة، والتركيز على أهدافها، والعمل على تحقيقها، وتوفير السبل التي تسهل على الأسر مزاولة الرياضة في جميع الأماكن وكل الأوقات». وأضاف: «قدمت ندى عسكر أفكاراً حول فصل فئات الجائزة، بحيث تشمل فئات: الأسرة الرياضية الاحترافية أسرة بطل، أسرة بطلة، أسرة بطل من أصحاب الهمم، أسرة بطلة من صاحبات الهمم، على أن تشمل فئة الأسرة الرياضية المجتمعية (التطوع الرياضي): أسرة رياضية هاوية».

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