نجوم الرياضة يتوافدون على ملاعب «عالم دبي»

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

تشهد ملاعب «عالم دبي للرياضة»، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، للعام العاشر على التوالي، إقبالاً كبيراً من عشاق الرياضة من مختلف الجنسيات والأعمار، الذين يتوافدون يومياً للاستمتاع بالأجواء الرائعة في هذا الحدث الرياضي الصيفي الأكثر شهرة، والذي يستمر حتى الثالث من شهر أكتوبر المقبل.

وقال مجلس دبي الرياضي في بيان، أمس: «يتوافد العديد من نجوم الرياضة المحليين والدوليين على عالم دبي للرياضة، لمتابعة الأنشطة التي تقام داخل القاعات المكيفة التي تتضمن 23 ملعباً، وتستضيف ثماني ألعاب رياضية، هي: كرة القدم، وكرة السلة، والكريكت، والريشة الطائرة، والتنس، والكرة الطائرة، والبادل تنس، وكرة الطاولة، وتفتح أبوابها من الساعة الثامنة صباحاً إلى العاشرة مساءً». وأضاف: «تابع نجم نادي شباب الأهلي ومنتخب كرة السلة، قيس عمر، التدريبات التي تقام في ملاعب كرة السلة، وشجع اللاعبين على مواصلة التدريب، ودعا الجميع إلى ممارسة الرياضة والنشاط البدني، مع تطبيق إجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية. كما زار أسطورة كرة السلة اللبنانية، فادي الخطيب، عالم دبي للرياضة، وأعرب عن سعادته بعودة الحياة إلى النشاط الرياضي».

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