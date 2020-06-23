«الإمارات للبولينغ» يستعد لعودة التدريبات

المصدر: أبوظبي - وام

يعكف اتحاد للبولينغ حالياً على وضع اللمسات الأخيرة حول آليات عودة اللاعبين للتدريبات في مركزي دبي وأبوظبي، على ضوء قرار الهيئة العامة للرياضة الصادر أخيراً بتكليف الاتحادات الرياضية بوضع تصوراتها من أجل استئناف الأنشطة في أقرب وقت ممكن.

ويتابع الاتحاد مع المجالس الرياضية إجراءات تجهيز الصالات لاستقبال اللاعبين في ظل توقعات بالانتهاء من مرحلة التجهيز والسماح بعودة التدريبات مطلع شهر يوليو المقبل.

وأكد عضو مجلس إدارة الاتحاد مدير المنتخبات الوطنية أحمد خميس العلي، أن «الاتحاد يعمل على محور رئيس في المرحلة الراهنة بالتوازي مع العودة للتدريب في الصالات، وهو الخاص بإجراء عملية إحلال وتجديد في عناصر المنتخب لضمان تواصل الأجيال». وأضاف: «هناك متابعة وتنسيق مع المجالس الرياضية في أبوظبي ودبي للتعرف على إجراءات وضوابط العودة للتدريبات في الصالات، وبالنسبة لصالة دبي فإنها تتخذ الإجراءات اللازمة من تعقيم وتجهيز، ونحن ننتظر انتهاء لاعبينا أيضاً من الدراسة والامتحانات في هذه الأيام، ونتوقع أن يتحقق ذلك مطلع شهر يوليو المقبل».

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