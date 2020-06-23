الأولمبياد الخاص ينظم دورة تدريبية حول مسابقات الريشة الطائرة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أقيمت أمس عبر المنصة الافتراضية «ZOOM» الدورة التدريبية الخاصة بأسس تدريب وتنظيم مسابقات الريشة الطائرة، والتي تأتي ضمن خطة الأولمبياد الخاص في منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا، والتي تهدف إلى زيادة أعداد المدربين المؤهلين في الرياضات الأولمبية التي يمارسها لاعبو الأولمبياد الخاص، وهي عبارة عن 29 رياضة صيفية و8 رياضات شتوية، وقام بتنظيمها البرنامج الإماراتى، برعاية اتحاد اتحادات الرياضة العربية، بالتعاون مع الاتحاد العربي للريشة الطائرة.

وقال مدير عام الرياضة والتدريب بالرئاسة الإقليمية الدكتور عماد محيي الدين، في بيان صحافي، إن الدورة شارك فيها مدربون من عدد من الدول العربية والتي تأتي استكمالاً لمجموعة الدورات التي أقامتها الرئاسة الإقليمية على مدى السنوات القليلة الماضية في مختلف برامج المنطقة، بهدف زيادة عدد الرياضات التي يمارسها اللاعبون في مختلف برنامج المنطقة. وأضاف: «بداية تطوير أو إدخال أي رياضة جديدة تبدأ من المدرب المؤهل تأهيلاً علمياً، وهو ما نقوم به حالياً، ولم توقفنا جائحة كورونا وتم الاستعاضةبالدورات التي أقمناها على المنصة الافتراضية، والتي شهدت نجاحاً وإقبالاً كبيراً على المشاركة من مختلف برامج المنطقة، ولعب البرنامج الإماراتي دوراً كبيراً في ما تحقق من نجاح».

وشهدت الدورة مشاركة كبيرة من مدربين ومدربات من الإمارات يمثلون مختلف الأندية والهيئات والمؤسسات المعنية بأصحاب الهمم.

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