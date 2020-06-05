" الآسيوي لكرة القدم" يحدد رسميا مواعيد مباريات الأبيض في تصفيات كأس العالم

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أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مواعيد استئناف الجولات الأربع المتبقية من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 و نهائيات كأس آسيا 2023 و التي كان من المقرر أن تقام في شهري مارس الماضي ويونيو الجاري إلا أنها تأجلت بسبب الأوضاع الصحية الراهنة التي يشهدها العالم.

و حدد الاتحاد الآسيوي المواعيد الجديدة للمباريات لتقام في شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين وتوزعت بواقع مباراتين يومي 8 و 13 أكتوبر المقبل ومثلهما يومي 12 و 17 نوفمبر القادم وذلك بعد التنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

و حسب المواعيد الجديدة ستكون أولى مباريات منتخبنا أمام ماليزيا في الدولة يوم 8 أكتوبر 2020 على أن يواجه منتخب إندونيسيا خارج أرضه في 13 أكتوبر.. فيما يلعب آخر مباراتين له في التصفيات على أرض الدولة أمام تايلاند يوم 12 نوفمبر و فيتنام يوم 17 من الشهر نفسه.

وطبقا للوائح التصفيات يتم تحديد الملاعب المستضيفة للمباريات قبل شهرين من موعد كل مباراة و سيحدد اتحاد الإمارات لكرة القدم من جانبه ملعب مباراة الأبيض أمام ماليزيا قبل 31 يوليو فيما سيتم تحديد ملعبي مباراتي تايلاند وفيتنام قبل 31 أغسطس.

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