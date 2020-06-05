" الآسيوي لكرة القدم" يحدد رسميا مواعيد مباريات الأبيض في تصفيات كأس العالم

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مواعيد استئناف الجولات الأربع المتبقية من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 و نهائيات كأس آسيا 2023 و التي كان من المقرر أن تقام في شهري مارس الماضي ويونيو الجاري إلا أنها تأجلت بسبب الأوضاع الصحية الراهنة التي يشهدها العالم.

و حدد الاتحاد الآسيوي المواعيد الجديدة للمباريات لتقام في شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين وتوزعت بواقع مباراتين يومي 8 و 13 أكتوبر المقبل ومثلهما يومي 12 و 17 نوفمبر القادم وذلك بعد التنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

و حسب المواعيد الجديدة ستكون أولى مباريات منتخبنا أمام ماليزيا في الدولة يوم 8 أكتوبر 2020 على أن يواجه منتخب إندونيسيا خارج أرضه في 13 أكتوبر.. فيما يلعب آخر مباراتين له في التصفيات على أرض الدولة أمام تايلاند يوم 12 نوفمبر و فيتنام يوم 17 من الشهر نفسه.

وطبقا للوائح التصفيات يتم تحديد الملاعب المستضيفة للمباريات قبل شهرين من موعد كل مباراة و سيحدد اتحاد الإمارات لكرة القدم من جانبه ملعب مباراة الأبيض أمام ماليزيا قبل 31 يوليو فيما سيتم تحديد ملعبي مباراتي تايلاند وفيتنام قبل 31 أغسطس.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news