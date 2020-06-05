شراكة لإطلاق بطولة سباقات سيارات إلكترونية افتراضية

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

أعلنت شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات وشركة جفينيتي الرائدة في توفير حلول الألعاب والرياضات الالكترونية، عن إطلاق شراكة استثمارية لمدة خمس سنوات، بهدف تصميم وتطوير وتنظيم بطولة جديدة لسباقات السيارات الإلكترونية، لتكون ملكيتها مشتركة بين كل من شركة أبوظبي لإدارة السيارات و«جفينيتي».

وأفادت اللجنة المنظمة، في بيان أمس، بأن «البطولة الجديدة تجمع الخبرات الواسعة التي تتمتع بها جفينيتي في مجال الرياضات الالكترونية ومسابقات الألعاب الالكترونية الترفيهية، وقدرات شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات في تنظيم تجارب عالمية المستوى، بما في ذلك سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي، وتدعم الاستثمارات المتواصلة في منتجات وخدمات السباقات، لتطوير إحدى أرقى علامات الترفيه ورياضة السيارات في المنطقة».

وأضافت «ترتكز منافسات البطولة الجديدة، التي وضعتها جفينيتي، على رؤية غير مسبوقة لتنظيم منافسات بطولات سباقات السيارات الافتراضية، وتشهد مشاركة نخبة من أسرع المتسابقين المحترفين على أجهزة المحاكاة مع مجموعة من الفرق من عالم سباقات السيارات الرقمية. ويشهد كل عام تنظيم موسمين تنافسيين، يستضيف سباقاتهما استوديو البث التابع لشركة جفينيتي والكائن في قلب مدينة لندن، وينضم المتسابقون في المنافسات عن بعد من مختلف أرجاء العالم للمشاركة خلف مقود سيارة أحادية المقعد صممت خصيصاً للبطولة».

- البطولة ستكون ملكيتها مشتركة بين شركة أبوظبي لإدارة السيارات و«جفينيتي» وتحظى بمشاركة أسرع المتسابقين المحترفين على أجهزة المحاكاة.

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