عاجل.. انتخابات الاتحادات الرياضية لن تتأجل واشتراطات لعودة النشاط

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة خلال اجتماعه، اليوم الاربعاء، بنظام الاتصال المرئي "عن بعد" برئاسة عبدالرحمن العويس وبحضور جميع الاعضاء، إقامة انتخابات مجالس إدارات الإتحادات الرياضية في وقتها ودون تأجيل، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية الوطنية، في وقت لم تحدد الهئية موعداً واضحاً لإجراءها في هذا العام.

ووجه عبد الرحمن محمد العويس بضرورة بناء إستراتجيات تلامس الظروف والتطورات العالمية ووضع سياسات واضحة وبناءه لتحقيق إستمرارية الأنشطة الرياضية بما يتوازى مع الإجراءات المتخذة عالمياً على صعيد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بما يعود على القطاع الرياضي بالنمو والاستقرار.

وشدد المجلس على أهمية أن تكون دولة الإمارات الأكثر استعداداً والأسرع نهوضاً على مستوى القطاع الرياضي لما يحظى من أهمية ، وأن على الاتحادات الرياضية بالدولة أن تعمل بشكل مبتكر وبطريقة اشمل تستوعب متطلبات المرحلة وتحدياتها.

وقال في بيان للهيئة: "إن القطاع الرياضي بحاجة لترسيخ أكبر من خلال برامج جديدة ومشاريع استثنائية تعالج وتقف امام التحديات التي شهدها القطاع الرياضي خلال الأزمة التي واجهتها كافة القطاعات في العالم بلا إستثناء، وصياغة سياسات استشرافية تضمن استمراية العمل مهما بلغت التحديات و تخطيط وبناء آليات عمل مبتكرة غير تقليدية تمكن المجتمع الرياضي من التعامل مع المستجدات وتحويلها إلى فرص ونموذج يضرب به المثل".

واستعرض المجلس خلال الاجتماع توجيهات حكومة الإمارات نحو الاستعداد للخمسين ضمن رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة التي تسعى لصقل كافة قطاعات الدولة بشكل متميز ومنفرد.

ووجه المجلس بالتعميم على الإتحادات الرياضية لوضع تصور للاشتراطات المتبعة وآليات العودة للنشاط الرياضي في الدولة بالسرعة الممكنة.

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