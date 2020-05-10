«التنظيم العقاري» تُغرّم شركة عقارية 50 ألف درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

فرضت مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا» غرامة على شركة عقارية بقيمة 50 ألف درهم، بعد ثبوت مخالفتها القوانين المتعلقة بـ«حساب الضمان»، وتصاريح الإعلانات العقارية، وتحديداً القانون رقم (8) لسنة 2007.

وأفادت المؤسسة في بيان، أمس، بأنه من خلال عمليات الرقابة والتدقيق على الإعلانات العقارية، التي تتولاها كوادر المؤسسة، فقد تبيّن ارتكاب شركة عقارية مجموعة من المخالفات تتعلق بالترويج والتسويق لمشروعات عقارية غير مسجّلة باسمها، كما شملت المخالفات إصدار عقود استثمارية للمتعاملين مع تلك المشروعات، واستلام مبالغ خارج «حساب الضمان»، وإطلاقها حملة ترويجية من دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المعنية.

وأضافت أنه عند مراجعة مجموعة المخالفات التي ارتكبتها الشركة ضد القوانين المتعلقة بحساب الضمان وتصاريح الإعلانات العقارية، وعلى وجه التحديد القانون رقم (8) لسنة 2007، فقد قررت المؤسسة فرض غرامة عليها بقيمة 50 ألف درهم، مع توجيه إنذار لها بمضاعفة قيمة الغرامة، في حال استمرارها بعدم الالتزام، وإيقاف الرخصة وإغلاق المكتب، وتحويل المخالفات إلى النيابة العامة. ودعت مؤسسة التنظيم العقاري جميع الشركات العقارية والوسطاء العقاريين، على ضرورة الالتزام بالقوانين والتشريعات التي تنظم آليات الإعلان والتسويق العقاري. ولفتت إلى أنه لضمان أعلى مستويات الشفافية والحفاظ على حقوق جميع الأطراف، بمن فيهم المستثمرون والمطورون، فإنها تطلق وبشكل منتظم حملات توعية عبر مختلف القنوات، فضلاً عن تواصلها الدائم مع جميع الأطراف، لإطلاعهم على النظم وأحدث التعاميم الهادفة إلى إرساء الطمأنينة، وتشجيع الممارسات الصحيحة.

الشركة المخالفة استلمت مبالغ خارج «حساب الضمان»، وأطلقت حملة ترويجية من دون تصاريح.

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