غرافيك.. 5 ألعاب إلكترونية قادرة على تعويض غياب الدورات الرياضية الرمضانية

المصدر: إعداد: أحمد طارق - غرافيك: ماهر الجوهري

يشهد شهر رمضان، للمرة الأولى، غياب الدورات الرياضية الرمضانية، منذ سنوات طويلة، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في معظم دول العالم، وإيقاف الأنشطة الرياضية، التزاماً باحترازات الأمن والسلامة للتخلص من جائحة «كورونا». في المقابل، ستبرز خيارات بديلة للدورات الرمضانية، لتعويض عشاق ممارسة ومتابعة الرياضة عن غياب المنافسات والإثارة في الشهر الفضيل، أهمها الألعاب الإلكترونية، التي استحوذت - بشكل كبير - على اهتمامات العالم، الشهر الماضي، خصوصاً مع التزام الكثيرين بالبقاء في المنزل. «الإمارات اليوم» تستعرض خمس ألعاب إلكترونية، قادرة على تعويض غياب الدورات الرياضية في شهر رمضان، من خلال إقامة البطولات التفاعلية عن بُعْد، بمشاركة أعداد كبيرة من اللاعبين، على النحو التالي:

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