النصر ينشىء مركزا للفحص داخل النادي لدعم جهود مواجهة "كورونا"

المصدر: الإمارات اليوم

ثمن سمو ‏الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، ‏رئيس مجلس إدارة نادي النصر الثقافي الرياضي، الجهود التي تبذل من كافة قطاعات الدولة، وبينها الأجهزة الطبية وقطاع الصحة بشكل عام، كونهم في الصفوف الأولى لاحتواء خطر فيروس كورونا المستجد. ووجه سموه بإنشاء مركز طبي للفحص داخل النادي لدعم جهود مواجهة فيروس كورونا.

وقال سموه في تصريح صحافي: يطيب لي أن أتقدم إليكم بالشكر والامتنان على الروح العالية التي أظهرتموها في أداء الواجب، والعمل بكل شجاعة وبسالة في مواجهة هذا الوباء المتفشي في العالم.. إن كل الجهود الإنسانية المخلصة التي تبذل من الأجهزة الطبية وقطاع الصحة كان لها عظيم الأثر في نفوس الناس، حيث أشعرهم ذلك بالطمأنينة والأمان الصحي.

وشدد سموه على أن "نادي النصر يسخر كافة إمكاناته لمواجهة فيروس كورونا"، وقال: وجهّنا القائمين على النادي بالتعاون مع الجهات الحكومية المنسقة لإجراءات الوقاية من هذا الوباء، ووضع كافة الإمكانات المتاحة في نادي النصر لخدمة المبادرات الوطنية، ومواجهة هذا الوباء المتفشي عبر إنشاء مركز طبي للفحص داخل النادي. وأكد سموه أن الحس الإنساني، الذي أظهره أفراد القطاع الصحي مع المواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء، لم يكن غريباً على شعبٍ نهل قيم التسامح والمحبة والإخاء من قيادته الرشيدة.

وتابع سموه: إننا في نادي النصر نولي التدابير الإحترازية الطبية أهمية كبرى، ونكن لكل من يرتدي المعطف الأبيض التقدير والاعتزاز.

وقال أيضا: نحن على يقين بأننا سوف نخرج من هذه الأزمة أكثر قوة، متغلبين على هذا الوباء الذي اجتاح العالم، وسنتجاوز هذه المرحلة، كما تجاوزنا من قبلها الكثير من المراحل الصعبة، بفضل الله، وبفضل حكمة قيادتنا ومجهوداتكم المخلصة لنعبر سوياً إلى الأمن والأمان.