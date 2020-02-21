شيخة أحمد: سأقفز بعلم الإمارات من أعلى أهرامات مصر

المصدر: منصور السندي ■ دبي

كشفت شيخة أحمد، عضوة فريق الإمارات للسيدات للقفز بالمظلات، أنها تستعد حالياً للقفز من ارتفاع 13 ألف قدم فوق أهرامات مصر، حاملة علم الإمارات، في يونيو المقبل. ووصفت ذلك بالحلم الذي راودها طويلاً، وسعيدة كونها ستكون أول مواطنة تحقق ذلك.

وقالت المظلية شيخة لـ«الإمارات اليوم»: «أتسلح بتجاربي السابقة لكي أحقق حلم القفز من أعلى أهرامات مصر حاملة علم الإمارات»، وأكدت أنها تتدرب حالياً بشكل منتظم في منطقة مرغم بدبي قبل السفر إلى مصر، مشيرة إلى أنها ستقوم بست قفزات من أعلى أهرامات مصر.

وقالت إنها تستعين في تدريباتها بخبراء في مجال القفز المظلي، بجانب خبرتها الطويلة في هذا المجال، وأكدت: «أستعد وأتدرب للقفز، وذلك أيضا للتحسب لأي طارئ قد يحدث أثناء القيام بعملية القفز من ارتفاع عالٍ جداً».

وعن المظلة التي ستستخدمها، أوضحت شيخة: «استخدم مظلة متطورة ومصممة للقفز من ارتفاعات عالية، وبها كل إجراءات الأمان والسلامة». وتابعت: «سبق لي أن قفزت من ارتفاع وصل إلى 13 ألف قدم، أثناء مشاركتي في بطولات سابقة». وأكدت أنها تستعد أيضاً للمشاركة في بطولات الموسم الجديد في القفز بالمظلات. يذكر أن شيخة سبق أن نافست في بطولات دولية عديدة، داخل الإمارات وخارجها، منها منافسات في أميركا وإسبانيا والبوسنة. وكشفت في جانب آخر، أن هواياتها لا تقتصر على القفز المظلي، إذ تحب رياضة الخيل كذلك.

- أكدت شيخة أحمد أنها ستستعين بمظلة متطورة، تتوافر فيها جميع شروط الأمن والسلامة خلال عملية القفز.

- تستعد حالياً للقفز من علو 13 ألف قدم في يونيو المقبل.