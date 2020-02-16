محمد بن راشد يُصدر مرسوماً بتعيين منصور بن محمد رئيساً لمجلس دبي الرياضي

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، أمس، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم (5) لسنة 2020، بتعيين سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيساً لمجلس دبي الرياضي، ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية. يذكر أن المجلس تأسس في 30 نوفمبر 2005، بموجب قرار صادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. ويتكون شعار ا​​لمجلس من دوائر مترابطة عدة، تبدو في حركة مستمرة بالفضاء الرحب، مشتملة على أربعة عناصر رئيسة، هي: «التراث والأصالة»، و«التميز والإبداع»، و«التفاني والالتزام»، و«الولاء والانتماء»، ومن الأهداف الاستراتيجية لمجلس دبي، تحفيز جميع فئات المجتمع على ممارسة الرياضة كأسلوب حياة، ودعم تحقيق الإنجازات والبطولات الرياضية وصولاً للعالمية، وكذلك تحقيق الاستقلالية المالية للأندية والشركات الرياضية، وتعزيز العائد الاقتصادي من الفعاليات والسياحة الرياضية في دبي، وأيضاً حوكمة المؤسسات الرياضية، وتوفير العمليات المساندة داخلياً بكفاءة وفاعلية وشفافية.