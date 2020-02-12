عبدالرحمن لوتاه: إذا ترك الفاسد وأعوانه فلا أمل في انتشال رياضة الإمارات من مستنقعها

المصدر: منصور السندي -دبي

خرج الرياضي المخضرم، المستشار عبدالرحمن لوتاه، بتصريح مفاجئ ومثير على حسابه عبر" تويتر"، وهو يتحدث عن الواقع الرياضي الحالي، وما وصل إليه من تراجع في مختلف المجالات الرياضية.

وقال لوتاه في التغريدة: "لينصلح حالنا الرياضي يجب إلغاء المجالس الرياضية، ومنع أعضائها من ممارسة أي نشاط رياضي، وثم استبدال هيئة بني صامت واستبدال مجالس إدارات الأندية التي أتت بموجب توصيات وتربيطات ممن سبق ذكرهم، أما إذا ترك الفاسد وأعوانه يديرون الرياضة فلا أمل في انتشال الرياضة من مستنقعها".

وفي اتصال هاتفي، لـ"الإمارات اليوم" مع عبدالرحمن لوتاه، لاستيضاح "التغريدة"، قال: "أكتفي بما جاء في التغريدة فقط".

ووجدت "التغريدة" تفاعلاً كبيراً في الساحة الرياضية.

يذكر أن المستشار عبدالرحمن لوتاه شغل العديد من المناصب الرياضية سابقاً، أبرزها رئيس لجنة الاستئناف باتحاد كرة القدم، ونائب رئيس لجنة الاستئناف بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وعضو لجنة الاستئناف بالاتحاد الدولي لكرة القدم.