بالفيديو.. مواطنة تتحدى حالتها الصحية لمؤازرة ابنتها في الدورة العربية للسيدات

المصدر: جوني جبور - الشارقة

خطفت موزة الشريف، والدة لاعبة نادي سيدات الشارقة علياء النقبي، الأضواء من مباراة لكرة السلة في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، المقامة حالياً في الشارقة، وتنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة حتى 12 فبراير الجاري، عندما فاجأت ابنتها بدخول أرضية الصالة على الكرسي المتحرك لمؤازرة ابنتها وتحفيزها على الفوز في مواجهة فريق إليت السعودي.

وقالت علياء النقبي (27 عاماً)، لـ«الإمارات اليوم»: «إن حضور والدتي إلى أرضية الصالة خلال المنافسات، مثل مفاجأة سارة لم تقتصر علي فحسب، بل لجميع لاعبات الفريق، كونها المرة الأولى التي تحضر فيها والدتي لتشجيعي منذ إصابتها بجلطة دماغية عام 2012، كان من أثرها تعرضها لشلل نصفي، وفقدان القدرة على النطق».

وأضافت: «دأبت والدتي على تشجيعي منذ بلغت سن الـ12 عاماً لممارسة كرة السلة، وحرصت دائماً - قبل عام 2012 - على الوقوف خلفي في جميع المباريات التي خضتها، ما أتاح لها تشكيل صداقات مع معظم مسؤولي قطاع السلة النسوي في الدولة، إلا أن المفاجأة جاءت في النسخة الحالية التي تشهد منافسة قوية لنخبة أندية السلة العربية، خصوصاً ممثلي القارة الإفريقية، في تحدي والدتي لصعوبة الخروج من المنزل وإصرارها على شقيقي لاصطحابها إلى صالة السلة التي تستضيف المنافسات، بهدف تشجيعي وزميلاتي لتقديم الأداء الأفضل وتمثيل الدولة بشعار الفوز».

وأكملت: «أشكر اللجنة المنظمة العليا للدورة، لاستجابتها لرغبة والدتي والسماح بالدخول إلى أرضية الصالة، في بادرة لم تقتصر على مفاجأتي فحسب، بل سلطت الضوء أيضاً على البُعد الإنساني الذي ترتكز عليه الرياضة الإماراتية بشكل عام، والشارقة على وجه التحديد، ومدى الارتباط الذي يجمع الأم بأبنائها، وأنها المشجعة الأولى والدائمة للأبناء لإظهار تفوقهم الرياضي، والحرص على رفع عَلم الدولة في شتى المحافل الدولية، خصوصاً أن ملاعب الدولة سبق لها وأن شهدت حالات مماثلة وفي رياضات مختلفة بحضور الأمهات ومؤازرتهن لأبنائهم في المنافسات الرياضية».

علياء النقبي:

«والدتي حرصت على تشجيعي لممارسة الرياضة منذ كان عمري 12 سنة».