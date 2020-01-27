حمدان بن محمد يشهد ختام مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

المصدر: الصياهد - وام

شارك سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، في احتفالات المملكة العربية السعودية، بختام مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة، التي تقام في محافظة الرماح بالصياهد، برعاية وحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وعدد من أولياء العهود، والمسؤولين العرب والأمراء، وحشد كبير من الجمهور.

واستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس نادي الإبل.

ونقل سموّ ولي عهد دبي، إلى الملك سلمان بن عبدالعزيز، تحيات صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنيات سموّهم لخادم الحرمين الشريفين دوام السعادة وموفور الصحة، وللشعب السعودي الشقيق مزيداً من التقدم والرخاء، في ظل قيادة الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان.

وكان حفل ختام مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، بدأ بالسلام الملكي السعودي، ثم آيات من الذكر الحكيم، وكلمة لرئيس مجلس إدارة نادي الإبل السعودي، وفي الختام كرّم خادم الحرمين الشريفين الفائزين بالمراكز الأولى لجائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل «بيرق المؤسس، وسيف الملك، وشلفا ولي العهد».

واختتم الحفل بعرض للإبل الفائزة بجوائز المهرجان، وفقرة استعراضية خاصة بترويض الإبل، ثم السلام الملكي.

رافق سموّ ولي عهد دبي، كل من سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني بدبي رئيس «طيران الإمارات»، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، والشيخ المر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، والشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، والشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، ومدير عام ديوان صاحب السموّ حاكم دبي، محمد إبراهيم الشيباني.

خادم الحرمين الشريفين استقبل حمدان بن محمد.

الملك سلمان كرّم الفائزين بالمراكز الأولى «بيرق المؤسس، وسيف الملك، وشلفا ولي العهد».