74 نادياً تتنافس على ألقاب دورة الألعاب العربية للسيدات في الشارقة

المصدر: جوني جبور - الشارقة

كشفت اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، عن مشاركة 74 نادياً عربياً من 16 دولة، تتنافس على ألقاب تسع ألعاب في النسخة الخامسة، التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، من الثاني إلى 12 فبراير المقبل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي للإعلان عن تفاصيل الدورة، الذي أقيم، أول من أمس، بحضور الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، رئيس اللجنة المنظمة العليا، وأمين عام مجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال، ونائب رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة، ندى عسكر النقبي، ومدير عام «اتصالات» الإمارات الشمالية بالدولة مستشار الرئيس التنفيذي، عبدالعزيز تريم، ومدير عام قناة «الشارقة الرياضية»، راشد العوبد.

كما حضر المؤتمر أمين عام الهيئة العامة للرياضة، سعيد عبدالغفار، والأمين العام المساعد للهيئة، خالد المدفع، والأمين العام للجنة الأولمبية، طلال الشنقيطي، ومدير عام هيئة الشارقة الصحية، عبدالعزيز المهيري.

وتتصدر الإمارات عدد المشاركين بـ14 نادياً، ثم السعودية (12 نادياً)، والبحرين (ثمانية). وكشفت اللجنة المنظمة العليا عن جاهزية 13 منشأة رياضية موزعة على مختلف أنحاء الإمارة، لاستضافة منافسات الدورة، بحيث خصص ست منها للمنافسات الرسمية، فيما تستضيف سبعٌ رياضات أخرى وتدريبات وتحضيرات الفرق.