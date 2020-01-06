قرارات مهمة للجنة الانتقالية لـ" اتحاد كرة القدم"

المصدر: دبي - وام

وافقت اللجنة الانتقالية لاتحاد الإمارات لكرة القدم خلال اجتماعها الثاني أمس في مقر الاتحاد بدبي برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اللجنة على الموعد المقترح لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية يوم 12 يناير 2020 لاعتماد التعديلات على النظام الأساسي ولائحتي الانتخابات والاستئناف على قرارات لجنة الانتخابات واعتمدت الميزانية العامة لاتحاد الكرة للعام الجديد 2020.

واطلعت اللجنة على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي وملاحظات الأعضاء ووافقت على التعديلات تمهيداً لرفعها لاجتماع الجمعية العمومية للاعتماد.

حضر الاجتماع نائب رئيس اللجنة عبدالله ناصر الجنيبي، و كل من حميد أحمد الطاير، وهشام الزرعوني، وعلي حمد البدواوي، وأحمد يوسف بن درويش، وعيسى مير، وخلفان بالهول، وأمل بوشلاخ ، وعائشة الطنيجي أعضاء اللجنة، والأمين العام لاتحاد كرة القدم محمد عبدالله هزام الظاهري، والأمين العام المساعد للشؤون الفنية إبراهيم النمر وعبدالله الكنزي مقرراً.

واستعرضت اللجنة موضوعات وتوصيات لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، حيث تابعت آخر تحضيرات منتخبنا الوطني الأول ضمن تجمعه الحالي المقام في دبي في إطار استعداداته للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، وكذلك استعدادات منتخبنا الأولمبي الموجود حالياً في العاصمة التايلاندية بانكوك تأهباً للمشاركة في نهائيات كاس آسيا تحت 23 سنة التي ستنطلق يوم الأربعاء المقبل والمؤهلة بدورها إلى "دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020".

واعتمدت برامج منتخباتنا السنية للفترة القادمة، حيث سيشارك منتخب الشباب مواليد 2001-2002 في بطولة كأس العرب التي ستقام في المملكة العربية السعودية للفترة من 18 فبراير إلى 3 مارس 2020، وبطولة غرب آسيا في لبنان للفترة من 14 إلى 25 مارس 2020، فيما سيشارك منتخبنا للشباب مواليد 2003 في بطولتين وديتين الأولى في هونج كونج للفترة من 4 إلى 10 فبراير 2020 والثانية في الإمارات من 9 إلى 16 أبريل 2020 وذلك ضمن برنامج الإعداد المبكر للمشاركة في تصفيات كأس آسيا 2022 ونهائيات 2023.

وبالنسبة لمنتخب الناشئين تحت 16 سنة الذي يستعد لنهائيات كأس آسيا المقررة في مملكة البحرين 2020، فقد تم اعتماد برنامج إعداده الذي يشمل تجمعات داخلية وخارجية والمشاركة في بطولة دولية ودية في كرواتيا للفترة من 25 فبراير إلى 4 مارس المقبل، فيما يشارك منتخب الناشئين تحت 17 سنة مواليد 2006 في بطولة دولية ودية في هونج كونج للفترة من 4 إلى 10 فبراير 2020 وبطولة دولية أخرى في إيطاليا للفترة من 26 أبريل إلى 3 مايو 202 ضمن الإعداد المبكر لتصفيات 2022 ونهائيات 2023.

كما تم اعتماد مشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية في دورة الألعاب الآسيوية المقررة في الصين للفترة من 28 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2020.

واعتمدت اللجنة تسمية الدكتور محمد سعيد الحتاوي نائباً لرئيس لجنة المسابقات، فيما تم اعتماد نتائج اختبارات المشاركين في دورة الحكام المستجدين لكرة القدم نوفمبر 2019، وكذلك نتائج اختبارات المشاركين في دورة حكام كرة قدم الصالات أكتوبر 2019.

ووافقت اللجنة على تقديم ملف استضافة المؤتمر السابع للطب الرياضي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2022 مع تكليف اللجنة الطبية لدراسة الأمور الخاصة كافة بالاستضافة ورفع توصياتها قبل يوم 9 يناير الجاري.

واعتمدت اللجنة كذلك الأسماء المرشحة لعضوية لجنة الانتخابات ولجنة الاستئناف وعرضها علي اجتماع الجمعية العمومية غير العادية.