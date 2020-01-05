العضب: «كأس محمد بن راشد» حدث عالمي بكل المقاييس

المصدر: أحمد طارق - دبي

تقدم مدير عام نادي دبي للفروسية، محمد عيسى العضب، بالشكر الجزيل إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على حضوره ودعمه الدائم لمهرجان محمد بن راشد للقدرة، إضافة إلى دعمه لرياضة القدرة حول العالم، عبر توجيه سموّه الدعوة إلى أفضل الفرسان في العالم للمشاركة في السباق، لافتاً إلى أن «كأس محمد بن راشد للقدرة» تعدّ حدثاً عالمياً بكل المقاييس.

وهنأ المدير العام لنادي دبي للفروسية، في تصريحات صحافية، الفرسان الفائزين باللقب، موضحاً أن «الصعود إلى منصّة التتويج، والفوز بـ(كأس محمد بن راشد للقدرة)، شرف كبير»، مضيفاً أن «الفرسان الذين وصلوا إلى خط النهاية حققوا الفوز بجدارة، خصوصاً أنهم عرفوا كيفية توزيع قدرات الخيول، وفي النهاية استطاعوا أن يظفروا بالمراكز الثلاثة الأولى». وقال العضب: «إنهم بدأوا العام الجديد بأقوى سباق قدرة، والأعلى تصنيفاً بالمنطقة»، مضيفاً أن «السباق يعدّ نموذجاً للسباقات الناجحة التي تقام في المنطقة، والتي تعكس مدى التطور الذي وصلنا إليه في دولة الإمارات، خاصوصاً ونحن مقبلون على استحقاقات دولية في القريب العاجل».

وأكد المدير العام لنادي دبي للفروسية أن «المشاركة القياسية القوية في السباق، التي وصلت إلى 243 خيلاً، ضمن تصنيف ثلاث نجوم، لا تعدّ شيئاً بسيطاً، إضافة إلى مشاركة الفرسان العالميين، الذين أشادوا بمدى التطوّر الذي وصلت إليه رياضة القدرة في الدولة، مقارنة بعدد من الدول التي تمتلك باعاً طويلاً في هذا المجال». وفي ختام حديثه، أكد المدير العام لنادي دبي للفروسية أن «فرسان الإمارات دأبوا على التألق في المحافل العالمية، بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة».

سالم العويسي: أغلى لقب في حياتي

أبدى الفارس سالم سعيد العويسي سعادته بفوزه بلقب «كأس محمد بن راشد للقدرة»، مؤكداً أن «هذا اللقب هو الأغلى في حياته، خصوصاً أن السباق يحمل اسم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إضافة إلى الصعوبات التي واجهها خلال السباق».

وقال العويسي في تصريحات صحافية: «إن فوز (إسطبلات إف 3) بالكأس للمرة الثانية على التوالي أمر رائع»، موضحاً: «المنافسة كانت قوية جداً من جميع الإسطبلات، خصوصاً (إسطبل إم 7)، الذي كان المنافس الأقوى، بينما ما زاد من صعوبة السباق، هو الشروط الجديدة التي حددت أن يكون وزن الفارس لا يتخطى 60 كيلوغراماً». وأضاف: «سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، كان له الدور الأبرز في هذا الانتصار، خصوصاً أنه تابعني طوال السباق، ووجهني في اللحظات المهمة حتى أتقدم إلى الصدارة وأحافظ عليها محققاً أهم لقب لي في مسيرتي».

وختم تصريحاته بقوله: «أتمنى أن أواصل الفوز بالألقاب في المرحلة المقبلة، التي ستشهد إقامة العديد من السباقات، بينما أتوجه بالشكر إلى المدرب خليفة غانم على ثقته التي منحها لي وجعلني أمتطي الخيل (كاستيلبار كروسير)، الذي قدم أداءً رائعاً طوال السباق».